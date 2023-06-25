Bayburt Ortaokulu öğrencisi Ceylin Özhan gibi Bir Bayburtlu kızımızda İstanbul’da Türkiye birincisi oldu. Liselere Geçiş Sistemi'ndeki (LGS) merkezi sınavda tüm soruları doğru cevaplayan İstanbul Maltepe,Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hatice Naz Akkuş 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldu.

İstanbul Maltepe'de yaşayan Bayburtlu kızımız Hatice Naz Akkuş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldu. 500 tam puan alarak ulaştığı başarısını ailesi ve öğretmenleriyle paylaştı.

Bayburtlu kızımız Hatice Naz Akkuş Atatürk Fen lisesi ve İstanbul Erkek lisesi ilk tercihleri arasında seçim yaparak ileride Bilgisayar Mühendisliği bölümünü kazanmak için üniversite sınavlarına hazırlıklara başlayacak.