LG Electronics, yapay zeka destekli yeni ev aletleri serisiyle yaşam tarzına yeni bir boyut kazandırıyor. “Senin İçin Sevecen Zeka” temasıyla tanıtılan bu yenilikçi ürünler, günlük hayatı daha konforlu, verimli ve zahmetsiz hale getirmek üzere tasarlandı. Her güne kolaylık ve özen katan, yapay zekayla güçlendirilmiş akıllı temizlik ve tazelik...İSTANBUL (İGFA) - Kullanıcıların gerçek yaşam ihtiyaçlarına odaklanan LG, ev yaşamının iki temel alanı olan soğutma ve çamaşır bakımına yönelik akıllı çözümler sunuyor.

Gıdaların en ideal şekilde muhafaza edilmesinden kumaşlara hassas bakım sağlanmasına kadar, LG’nin en yeni buzdolabı ve çamaşır makinesi, düşünceli tasarımı ve yapay zeka destekli fonksiyonlarıyla günlük yaşamı kolaylaştırmayı hedefliyor.

YAPAY ZEKA MERKEZİNDE: LG INSTAVİEW™ İLE GIDALARDA OPTİMUM TAZELİK

LG InstaView™ Door-in-Door® buzdolabı, gıdaları daha uzun süre taze tutarken üstün kullanıcı deneyimi sunmak üzere tasarlandı. Şık aynalı cam paneli sayesinde kullanıcılar yalnızca iki kez dokunarak buzdolabının içini görebiliyor; böylece kapıyı açmadan içeriyi aydınlatarak soğuk hava kaybını azaltıyor ve iç sıcaklığın daha dengeli kalmasını sağlıyor.

AI Fresh, gelişmiş AI Inverter™ teknolojisiyle çalışarak kullanım alışkanlıklarını analiz ediyor ve performansı buna göre optimize ediyor. Bu sayede enerji verimliliği sağlanırken, yiyeceklerin tazeliği daha uzun süre korunuyor. Tüm bunlar, teknolojinin kendini göstermeden, günlük işleri sezgisel ve zahmetsiz şekilde kolaylaştırması amacıyla sunuluyor. Sonuç olarak: daha uzun süreli tazelik, enerji tasarrufu ve daha akıllı bir saklama deneyimi, modern mutfaklara kusursuz şekilde entegre ediliyor.

YAPAY ZEKA MERKEZİNDE: LG AI DD™ İLE KOLAY ÇAMAŞIR BAKIMI

LG’nin çamaşır çözümleri, ileri düzey Artificial Intelligence Direct Drive™ (AI DD™) teknolojisi sayesinde daha akıllı kumaş bakımı sunuyor. Bu teknoloji, her yıkama yükünün ağırlığını ve kumaş türünü analiz ederek en uygun yıkama hareketlerini otomatik olarak seçiyor ve böylece kullanıcıdan minimum çaba ile maksimum sonuç alınıyor.

AI Wash teknolojisinden güç alan AI DD™, yükün ağırlığını, kumaş türünü ve kirlilik seviyesini akıllıca algılayarak, yıkama desenini her bir yük için en uygun şekilde ayarlıyor. Günlük giyilen parçalardan hassas kıyafetlere kadar her tür çamaşır, ihtiyaç duyduğu özenle yıkanıyor. AI DD™ teknolojisi sayesinde çamaşır deneyimi yalnızca daha verimli değil, aynı zamanda daha kişisel hale geliyor.

KALPTEN GELEN TASARIM: DAHA AKILLI, DAHA ANLAYIŞLI BİR EV DENEYİMİ

LG, geliştirdiği bu ileri teknolojilerle yapay zekâyı insan odaklı bir bakış açısıyla yeniden tanımlıyor. “Senin İçin Sevecen Zeka” teması, LG’nin akıllı yaşam vizyonunu yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda duygusal olarak da anlamlı hale getirmeyi amaçlıyor.

Yaşam tarzına uyum sağlayan AI özellikleriyle donatılmış cihazlar, yalnızca akıllı değil; aynı zamanda anlayışlı. LG, kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran, duygusal bağ kurabilen ev teknolojileri sunarak fark yaratıyor.

Akıllı yaşam çözümlerine olan ilginin giderek arttığı bir dönemde LG’nin bu yenilikleri, bölgedeki talebi de karşılıyor. Statista verilerine göre, Körfez ülkelerinde (GCC) akıllı ev aletleri pazarının 2025 yılına kadar 348,1 milyon ABD doları büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Hane penetrasyonu ise 2029 yılına kadar %12,4’ten %22’ye çıkacak. Sadece BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) özelinde pazarın 2025’te 37,8 milyon ABD doları seviyesinden 2029’da 54,7 milyon ABD dolarına ulaşacağı öngörülüyor. Bu büyüme, enerji verimliliği ve bağlantılı ev çözümlerine yönelimi yansıtıyor – LG de tam olarak bu ihtiyaçlara karşılık veriyor.

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