İstanbul Bakırköy’ün ilk gastronomi festivali Gastro Bakırköy, Cumhuriyet Meydanı’nda renkli görüntülerle başladı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da festivalin açılışını, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve ünlü gastronomi yazarı Sahrap Soysal, birlikte Adana usulü kısır yaparak gerçekleştirdi.

İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Gastro Bakırköy Festivali başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen festivalin açılış töreni, Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ve ünlü gastronomi yazarı Sahrap Soysal’ın katılımıyla yapıldı. Festivalin açılışında Ovalıoğlu ve Soysal birlikte Adana usulü kısır yaparak etkinliğe renk kattı. Lezzetin, müziğin dansın bir arada olduğu festivalin ilk gününde, DJ performansı ve Topuklu Efeler’in gurur dolu zeybek gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yöresel tatların yer aldığı stantlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, gastronomiyle kültürün harmanlandığı bu özel atmosferde keyifli anlar yaşadı.

“KÜLTÜRLERİN KARDEŞLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ”

Bakırköy’de bir ilke daha imza atmanın ve kültürlerin kardeşliğine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “Anadolu’nun binlerce yıllık kadim kültürü, bizleri bugün bir arada tutan en önemli unsur. Bugün burada Gaziantep’te, Adana’da, Hatay’da, Şanlıurfa’da, Kayseri’de, Aydın’da, Trabzon’da, Edirne’de… Yani memleketimizin dört bir yanında yaşatılan kültürlerin kardeşliğine ev sahipliği yapıyoruz. Zengin coğrafyamızın üretim gücü sayesinde on yıllarca ayakta kalmış kültürel mirasa hep birlikte sahip çıkıyoruz. Çünkü bu topraklar verimli arazileri ve üretim gücü sayesinde bir ulusun özgür ve bağımsız bir şekilde ayakta kalmasını ve ülke olmasını sağlamıştır. İşte tam da bu nedenle 81 ilimizin lezzet kültürünü Bakırköy’de buluşturmaya karar verdik. Bakırköy, tüm farklılıkların bir arada yaşandığı, kültürel zenginliklere sahip çıktığımız bir kent” dedi.

ULUSAL EKONOMİYE VE YEREL ÜRETİCİYE DESTEK

Hayata geçirilen gastronomi festivaliyle hem ulusal ekonomiye hem üreticiye destek verdiklerinin altını çizen Başkan Ovalıoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Anadolu’nun dört bir yanından lezzet kültürünü Bakırköy’de buluşturarak, ulusal ekonomiye ve yerel üreticimize kendi nazarımızda verebildiğimiz en güçlü desteği vermek istedik. Aynı zamanda Edirne’den Ardahan’a, Gaziantep’ten Aydın’a kadar bir kültür kardeşliğini yaşatmak istedik. Gastro Bakırköy; 10 gün boyunca burada birbirinden güzel lezzetlere, atölyelere, eğlenceli ve ödüllü yarışmalara ev sahipliği yapacak. Usta şeflerimiz sunumlarıyla sizlerle olacak. Bugün açılışımızı onurlandıran Türk mutfağında uzman, sevilen yazar Sahrap Soysal’a, festivalimize katkı sunacak şeflerimize, Türkiye’nin dört bir yanından gelerek stantları dolduran lezzet ustalarımıza ve siz değerli komşularımıza ‘Hoş geldiniz’ diyorum. Ulusal lezzet festivalimiz Gastro Bakırköy’de herkese iyi eğlenceler diliyorum.”

29 Haziran’a kadar sürecek Gastro Bakırköy Festivali, her gün 10.00 – 22.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Festival süresince alanı ziyaret eden vatandaşlar, sevilen şeflerle atölyelere katılabilecek, söyleşiler dinleyebilecek ve farklı tatları deneyimleme fırsatı bulacak.