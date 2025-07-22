Meteoroloji'ye göre bugün kuzeydoğu kesimlerde sağanak yağış, diğer yerlerde ise az bulutlu hava beklenirken sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde seyredecek. Rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.ANKARA (İGFA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Temmuz Salı gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre yurdun Türkiye'nin kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.