Meteoroloji'nin tahminine göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri bulutlu, Karadeniz'in bazı bölgelerinde yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları doğuda artacak. Kuzeybatı kesimlerinde toz taşınımı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ, iç kesimlerde ise don tehlikesi mevcut.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Mart Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.