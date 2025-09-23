Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York’taki Türkevi'nde Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid Es-Sabah’ı kabul etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh es-Sabah görüşmesine ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

Kabulde Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirtirken, Gazze’de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.