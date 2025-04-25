Kütahya'nın Simav ilçesinde ilki sabah saatlerinde 4,5 büyüklüğünde, ikincisi ise ise yaklaşık 3 saat sonra 4,6 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremler ardından Valilik, Simav ve Pazarlar ilçesindeki tüm eğitim kurumlarını bir günlük tatil ettiğini duyurdu.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya’nın Simav ilçesinde, saat 07:23’te 4.5 büyüklüğünde deprem sonrasında ufak sarsıntılar sürerken, ikinci büyük sarsıntı sat 10.20'de 4,6 büyüklüğünde kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntı yerin 8.81 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden olsa da, herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kütahya Valisi Musa Işın, depremin sonrasında yaptığı paylaşımlarda vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken, "Bizi müteessir edecek herhangi bir olay meydana gelmemiştir. Hemşehrilerimiz sadece bizim yapacağımız açıklamalara itibar etsinler" diyerek, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Valilik, ikinci büyük deprem sonrasında Simav ilçesi ve çevre köylerinde eğitime bir gün ara verilirken, Pazarlar ilçesinde de okulları tatil ettiğini duyurdu.