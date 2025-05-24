Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Zafertepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Gözel ile bir araya gelerek, Zafertepe Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’ni ziyaret etti.KÜTAHYA (İGFA) - Ziyaret kapsamında merkezde sergilenen ürünleri inceleyen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, mahalledeki vatandaşlarımızın emeğini takdir etti. Zafertepe Mahallesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi’nde, kadınların emeğiyle kurulan tezgahlar büyük beğeni topladı.

Başkan Kahveci, Mahalle Muhtarı Gözel ile birlikte çalışmalar hakkında bilgi alarak, bu tür sosyal alanların toplumsal dayanışmaya katkı sağladığını vurgularken, kültürel hayatı destekleyen merkezin, kadınlarımızın emeğini görünür kılarak, mahallelerimize sosyal bir canlılık kattığını belirtti.

Zafertepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Gözel de Belediye Başkanımız Eyüp Kahveci’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallenin gelişimine yönelik desteklerin artarak devam etmesinden mutluluk duyacaklarını belirtti.