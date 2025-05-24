Üsküdar Üniversitesinin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde liselere yönelik gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk Bilim ve Fikir Festivali, 10’uncu kez düzenlendi. İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova genelinde 56 okuldan öğrencinin takımlar halinde 534 proje ile başvurduğu 10. Bilim ve Fikir Festivali kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Üniversitesi'nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle lise öğrencilerine yönelik düzenlediği 10. Bilim ve Fikir Festivali (BFF) renkli anlara ev sahipliği yaptı. Üsküdar Üniversitesi Çarşı Yerleşkesinde düzenlenen festivalin ödül töreni Emir Nebi Konferans Salonu’nda yaklaşık 1200 öğrenci ve danışman öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Bu yıl “İcat Çıkaran Kazanır” mottosuyla düzenlenen festivale, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova genelinde 56 okuldan öğrenciler takımlar halinde 534 proje ile başvurdu.

10. Bilim ve Fikir Festivalde, yapay zekânın sağlık, çevre, güvenlik ve eğitim gibi alanlardaki potansiyeline odaklanan projeler dikkat çekti. Atık malzemelerden geliştirilen sürdürülebilir ürünler, hasta konforunu artıran sağlık teknolojileri ve erişilebilirliği ön planda tutan toplumsal fayda odaklı projeler büyük ilgi gördü.

Plastik kirliliğinden afet yönetimine, kronik hastalıklardan eğitimde fırsat eşitliğine kadar geniş bir yelpazede çözüm önerileri sunan genç mucitler, festival boyunca fark oluşturdu. 10 yıldır düzenlenen festival, bu yıl da geleceğin bilim insanlarını ve yenilikçi fikirlerini ödüllendirerek tamamlandı.

Ödül töreninde, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, BFF Koordinatörü Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel birer konuşma yaptı.

Vali Yardımcısı Mehmet Sülün: “Her proje, bir merakın, bir idealin ve daha iyi bir geleceğe olan inancın yansımasıdır”

İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, “Hayal gücüyle yoğrulmuş bir fikir, bilimle buluştuğunda dünyayı değiştirme gücüne kavuşur. Bugün burada, gençlerimizin o dünyayı değiştirme cesaretini taşıdığını görmek hepimize umut veriyor. Bilim ve Fikir Festivali, inanıyorum ki gençlerimizin sadece bilgiyle değil, yürekle de düşünmesini sağlayan bir yolculuk olacaktır. Her proje, bir merakın, bir idealin ve daha iyi bir geleceğe olan inancın yansımasıdır. Bu değerli sürecin mimarlarına, gençlerimizin yanında durarak onlara rehberlik eden tüm eğitimcilerimize ve katkı sunan kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü sizlerin desteğiyle bu umutlar yeşeriyor, bu ışıklar parlıyor. Geleceğin mimarlarını alkışladığımız bu güzel günde emeği geçen herkesi kutluyor, gençlerimize yürekten başarılar diliyorum.” diye konuştu.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan: "Bilim Festivali, Teknofest'in doğuşunu tetikledi”

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu tür etkinliklerin gençlerin öğrenme süreçlerine ve ülkenin bilimsel gelişimine katkılarını vurguladı.

Festivalin ilk olarak 2014 yılında, insan beyninin en iyi eğlenceli ve disiplinli ortamlarda kalıcı öğrendiği bulgusundan hareketle hayata geçirildiğini belirten Prof. Dr. Tarhan, bu girişimin daha sonra Türkiye'nin en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olan Teknofest'in doğuşunu tetiklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Tarhan, “Türkiye’de bugün hepimizin bildiği TEKNOFEST ortaya çıktı. Aslında bu festivalin ortaya çıkışını tetikleyen, 2020 yılında düzenlenen Bilim Festivali oldu. Şu anda TEKNOFEST’te gerçekten çok güzel işler yapılıyor. Özellikle gençlere büyük ufuklar açıyor. Çünkü bir projenin ortaya çıkabilmesi için önce hayal kurulması gerekiyor.” diye konuştu.

Projelerin ortaya çıkması için hayal kurulması gerekiyor

“Projelerin ortaya çıkması için insanın amaca yönelik hayal kurması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Tarhan, Newton'un elmanın düşüşünü gözlemlemesi ve yerçekimi kanununu bulması örneğini verdi. Prof. Dr. Tarhan, bu tür büyük keşiflerin arkasında uzun bir düşünme ve "kuluçka dönemi" olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Tarhan, Türkiye'de kurulan teknoloji vadilerinin birçoğunun istenen verimliliğe ulaşamadığını kaydederek, Amerika'daki Silikon Vadisi'nin başarısının sadece fiziksel altyapıya değil, aynı zamanda "zihinsel bir sığınak" olan doğru "mindset"e (zihniyet) bağlı olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Tarhan: “21. yüzyılın becerisi takım çalışması”

21. yüzyıl becerisinin takım çalışması olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tarhan, konuşmasında gençlere olan güvenini ve umudunu dile getirdi.

Prof. Dr. Tarhan, festivalde sergilenen projelerin kalitesindeki artışa dikkat çekerek, "Ben gençlerden çok ümitliyim. Gençler heyecanla projelerini sahiplenmişler, fikir üretmişler. Hepsi faydalı olabilir, tescillenecek, patent alabilecek projeler." dedi.

Üsküdar Üniversitesi olarak gençlerin patent süreçlerine de destek verdiklerini belirten Tarhan, proje üretme ve hayal kurma cesaretinin öneminin altını çizdi.

Prof. Dr. Nazife Güngör: "10 yıldır Üsküdar Üniversitesi çatısı altında bilim odaklı olarak buluşuyoruz”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör, gençlerin bilimsel çalışmalara olan ilgisinin ve bu alandaki başarılarının hem Türkiye'nin hem de dünyanın geleceği için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"10 yıldır Üsküdar Üniversitesi çatısı altında bilim odaklı olarak buluşuyoruz, proje odaklı olarak buluşuyoruz." diyen Prof. Dr. Güngör, hayatın projelerle güzelleştiğini ve anlam kazandığını ifade etti. Üsküdar Üniversitesi olarak gençlerin bilim odaklı projelerine ve hayatlarına küçük dokunuşlarda bulunmayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Güngör, "Sizlerin bilim odaklı yol haritanızın içinden geçerken size elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Üsküdar Üniversitesi bir bilim ve icat üretim merkezi…

Üsküdar Üniversitesi'nin bir bilim ve icat üretim merkezi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Güngör, "Biz biliyoruz ki insanlık bilimle kurtulur. Biz biliyoruz ki insanlık bilimle özgürlüğüne kavuşur. Bilimle mükemmel bir dünya, mükemmel bir gelecek olur." ifadelerini kullandı. Üniversitenin 2011 yılından bu yana kaliteli eğitim öğretimin yanı sıra bilimsel üretime de büyük önem verdiğini ve gençleri mesleki alanda yetkin bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediğini belirtti.

Festivalde sergilenen projelerin, gençlerin fikirlerini bilimsel çıktılara dönüştürme çabasının bir ürünü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güngör, "Bugün bir kısmı ödüle layık bulunacak ama ötekiler de başarısız olmayacak. Ötekiler de geliştirilecek. Ötekiler de başka yarışmalarda yine değer kazanacak." diyerek tüm katılımcı gençleri tebrik etti. Proje yapmanın başlı başına bir başarı olduğunu ve gençlerin bu cesareti göstermelerinin takdire şayan olduğunu ifade eden Prof. Dr. Güngör, "Günümüz dünyası artık sizler gibi girişimci gençlerle, girişimci beyinlerle başarıya gidecektir, daha mükemmel olacaktır." dedi.

Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel: “Türkiye'de gençlerin yüzde 70'i kendi işini kurmak istiyor.”

Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı, BFF Koordinatörü Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel, girişimciliğin sadece ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal kalkınmanın da temelini oluşturduğunu ifade ederek, genç girişimcilerin başarıya ulaşması için doğru rehberliğin kritik önem taşıdığını belirtti.

Dünyada her yıl 100 milyon yeni girişimin kurulduğunu ancak bu girişimlerin önemli bir kısmının başarısızlıkla sonuçlandığını dile getiren Prof. Dr. Ergüzel, "Girişimin başarılı olduğu ülkelerde genç işsizlik oranı %50 mertebesinde seyrediyor" diyerek bu alandaki potansiyele dikkat çekti.

Türkiye'de 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 70'inin kendi işini kurma isteğinde olduğunu ancak bu gençlerin sadece %5'inin başarılı olabildiğini belirten Prof. Dr. Ergüzel, "Çünkü burada proje yönetim sürecinde daha fazla bir rehberliğe ihtiyacı var gençlerin." dedi.

Bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla Üsküdar Üniversitesi olarak genç araştırmacılara yönelik bir bilim ve fikir festivali düzenlediklerini ifade eden Prof. Dr. Ergüzel, "Biz de yükseköğretimin temel sorunlarından birisi olan genç araştırmacılarımıza proje yönetimi öğretmek, onlara rehberlik etmek üzere bu bilim ve fikir festivalini gerçekleştirdik. Bu sayede gençlerimizin yaşamlarını bir proje olarak görmelerini, ellerindeki zaman, beceri ve kaynaklarını doğru yönetmelerini öğretmek adına bu iddialarına vesile olmayı arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Halide İncekara: “Hepiniz ödüle layıksınız”

Rektör Danışmanı Halide İncekara da Üsküdar Üniversitesi Özel Yetenekler Araştırma Merkezinde “Fark Et, Fark Kat, Fark At” başlığında çalışma yaptıklarını ifade ederek, “Burada bulunan öğretmenler ve öğrencileri fark edip fark katmaya çalışıyorlar. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Hepiniz ödüle layıksınız.” dedi.

Hisseden İnsan Heykeli sunuldu..

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, en çok proje ile katkı sağlayan Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı, Prof. Dr. Türker Tekin Ergüzel ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen’e “Hisseden İnsan Heykeli” sundu.

Ödüller…

Üsküdar Üniversitesi 10. Bilim ve Fikir Festivali’nde projeler Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Fen ve Teknoloji olmak üzere üç kategoride yarıştı. Festivalde dereceye giren projeler ödüllendirildi.

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova genelinde 56 okuldan öğrencinin takımlar halinde 534 proje ile başvurduğu 10. Bilim ve Fikir Festivali kapsamında her kategoride; birinci olan projeye 30 bin TL, ikinci olan projeye 25 bin TL, üçüncü olan projeye 22 bin 500 TL’lik para ödülü takdim edildi. Her kategoride dereceye giren ilk 3 projeye Üsküdar Üniversitesi tarafından “Patentleme desteği” verilecek.

Dereceye giren projelere toplam 500 bin TL ödül dağıtıldı.

Her kategoride ayrı ayrı olmak üzere ilk 3 dereceye giren öğrencilerden, Üsküdar Üniversitesi'nin ücretli, yüzde 25 ve yüzde 50 indirimli programlarını ilk beş tercihine yazıp bu tercihlerinden birine yerleşenlerin indirim oranı yüzde 75’e tamamlanıyor.

Fen ve Teknoloji kategorisinde kazananlar…

Fen ve Teknoloji kategorisinde İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nden YABAN (Yazılım ile Bitki Adaptasyon Analizi) isimli proje birinci oldu. Öğrenciler ödüllerini İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün’den aldı. Bursa Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi’nden “Yenilikçi Dikey Eksenli Fanın Teorik Simülasyonla ve Pratik Optimizasyonu” isimli proje ikinci, Bursa Özel Şahinkaya Fen Lisesi’nden “Lazer Destekli Kendiliğinden Sentezlenen Kuantum Noktaları Kullanarak Şarj Olan Süper Kapasitör Üretimi Karakterizasyonu ve Optimizasyonu” projesi de üçüncü oldu.

Sağlık Bilimleri kategorisinde dereceye giren projeler…

Sağlık Bilimleri kategorisinde İstanbul Özel Bakırköy Uğur Anadolu Lisesi ‘Algoritmik Serum Takip Sistemi’ projesiyle birinciliği elde etti. Birinci olan projeye ödül takdimi Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından gerçekleştirildi.

Aynı kategoride ikinciliği Bursa Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi ‘Ateş Kes’ projesiyle, üçüncülüğü ise İstanbul Avcılar Özel Okyanus Fen ve Proje Lisesi ‘PHYTOSILVER: Biyoteknoloji ile Geliştirildi, Doğayla Güçlendi!’ projesiyle elde etti.

Sosyal Bilimler kategorisinde dereceye girdiler

Sosyal Bilimler kategorisinde ‘Akran Öğrenmesi Temelli Disiplinlerarası Eğitim Modelinin Gençlerin Teknik Becerileri ve Proje Üretme Yetkinliği Kazanımı Üzerindeki Etkisi’ projesiyle birinci olan İstanbul Özel Başakşehir Yenidoğu Fen Lisesi öğrencileri ödülünü Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın elinden aldı.

Sosyal Bilimler kategorisinde ikinciliği İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Görme Engelliler için Görüntülü İşleme Tekniği ile Kıyafetimi Seçiyorum’ projesi ile, üçüncülüğü ise İstanbul Bahçelievler İstanbul Ticaret Odası Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri ‘İstanbul M7 Metro Hattı Sefer Saatlerinin Bulanık Mantık Yaklaşımı ile Optimizasyonu’ projesi ile aldılar.

Sürdürülebilir Proje Ödülü

Öte yandan tüm kategorilerde geçerli olmak üzere 11 - 20 arası sıralamalarda yer alan projelere mansiyon kategorisinde “İyi Fikir, Özgün Yöntem, Sürdürülebilir Proje” ödülü verildi.

Ayrıca Bilim ve Fikir Festivali’ne en çok proje gönderen Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Postacı’ya plaketi takdim edildi. Tüm katılımcı öğrencilere katılım belgesi, katılan tüm okullara da plaket veya teşekkür belgesi verildi.

Üsküdar Üniversitesi Televizyonu (ÜÜ TV) ve Üsküdar Üniversitesi resmi Youtube hesabından canlı yayınlanan tören katılımcıların birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.