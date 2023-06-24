Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Koşabiliyorken Koş" projesi kapsamında düzenlenen turnuvada, 22 takım yer aldı.

Turnuvanın final maçında İl Sağlık Müdürlüğü ile Bayburt Üniversitesi İdare takımları karşı karşıya geldi. İl Sağlık Müdürlüğü, rakibini 2-0 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, kentte her yıl düzenlenen turnuvanın güzel bir şekilde sonlandırdıklarını söyledi.

Turnuvada kurumların bir araya geldiğini ve kaynaştığını kaydeden Köse, turnuvaya katılan tüm kurumlara teşekkür etti.

Daha sonra şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları verildi.

Öte yandan Türkiye'nin en genç İl Hakem Kurulu Başkanı Talat Saka'da final maçıyla birlikte jübilesini yaparak sahalara veda etti.