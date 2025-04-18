TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’na katılımı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı’nı teşrifleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en kalbi şükranlarını sundu.

Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde, insanlık cephesinin ön saflarında yer aldığını vurgulayan Kurtulmuş, paylaşımında, daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna olan inançla Filistin halkının haklı mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.