Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen ve Çanakkale Belediyesi’nin de destek verdiği Sahil Sürat (Beach Sprint) Türkiye Kupası, Çanakkale’de eleme turlarıyla başladı.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Kürek ve Kano Kulübü’nün öncülüğünde Çanakkale’de ilk kez düzenlenen ve Yeni Kordon Sahili'nde gerçekleştirilen yarışa, Türkiye genelinden 20 kulüpten yaklaşık 250 sporcu katılım gösterdi.

Etkinlikte CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan, Türkiye Kürek Federasyonu temsilcileri ile izleyiciler yer aldı.

Kadın, erkek ve karma takımlar, 19 yaş altı ve büyükler yaş kategorilerinde, tek çifte ve iki çifte sınıflarında düzenlenen yarışlar, sporcuların sahilden koşup, teknelerine binerek 500 metrelik parkurda kürek çekerek, yeniden sahile dönüp bitiş çizgisini geçmesiyle tamamlanacak.

Organizasyonun çeyrek finalleri 2 Ağustos’ta, yarı final ve final müsabakaları ise 3 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.