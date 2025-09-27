Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası’nın Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde düzenlenen ‘Yaza Veda Konseri’nde Kocaelililer eşsiz bir müzik keyfi yaşadı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası Oda Orkestrası, Şef Prof. Dr. Revnak Yengi yönetiminde düzenlenen ‘Yaza Veda Konseri’nde dinleyicilere muhteşem bir akşam yaşattı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul, KSO yönetim kurulu üyeleri ile meclis üyelerinin katılımıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Barosu Başkanı Caner Karakadılar, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Kocaeli Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Gölcük Deniz Ana Üs Kurmay Başkanı Dnz. Alb. Çağrı Osman Tuğ, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ve çok sayıda davetli ile sanatsever Kocaeli halkı katıldı. Etkinlik öncesi kokteylde buluşan sanatseverler daha sonra salondaki yerlerini aldı.

AYAKTA ALKIŞLANDI

Yoğun katılımın olduğu konserde bir saat boyunca 7 parçalık klasik müzik repertuarıyla muhteşem bir performans sergileyen KSO Oda Orkestrası, konukların büyük beğenisini topladı. Oda Orkestrası, icra edilen son eserin ardından muhteşem sahne performansıyla dakikalarca ayakta alkışlandı. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul da Şef Prof. Dr. Revnak Yengi ve orkestra üyelerini bu güzel konser dolayısıyla tebrik etti.

