Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirdi.Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yaptığı kontrollerde işletmelerin gıda güvenliği ve hijyen koşulları titizlikle incelendi. Denetimlerde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için gerekli kuralların uygulanıp uygulanmadığı kontrol edildi.

Yetkililer, ilçe genelinde bu tür denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini belirterek, gıda güvenliğinin her şeyden önce halk sağlığı için büyük önem taşıdığını vurguladı.