Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, KONYARAY Banliyö Hattı güzergahında, Hacıkaymak, Işıklar, Nişantaşı ve Fatih mahallelerindeki toplam 11 bin 195 aboneyi ilgilendiren 800 milimetrelik çelik içme suyu hattını sorunsuz bir şekilde deplase etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmaları sürdürülen KONYARAY Banliyö Hattı güzergahında deplase çalışması gerçekleştirdi.

Deplase çalışması, Hacıkaymak, Işıklar, Nişantaşı ve Fatih mahallelerindeki toplam 11 bin 195 aboneyi ilgilendiren bölgede gün içinde gerçekleştirilirken; ekonomik ömrünü tamamlayan 7 ayrı noktada muhtelif çaplardaki elastomer sürgülü vanalar da bu kapsamda yenilendi.

Deplase çalışmasında 35 personel ve 7 ayrı ekip görev aldı. Yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmalar sayesinde, çelik hat kısa sürede yeniden devreye alınarak abonelere kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temini sağlandı.