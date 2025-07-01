Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, 23-29 Haziran tarihleri arasında 145 kişiyi boğulmaktan kurtardı, 17 vatandaşa sağlık müdahalesi yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir’in yaz aylarında yoğun ilgi gören sahillerinde görev yapan Cankurtaran ekipleri, güvenlik nöbetlerine aralıksız devam ediyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yıl da Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denizde ve karada yoğun şekilde çalışıyor.

145 KİŞİ HAYATA DÖNDÜ

23-29 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurtarma faaliyetlerinde KOSKEM ekipleri, 145 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı. Ayrıca çeşitli sağlık sorunları nedeniyle zor durumda kalan 17 vatandaşa yerinde sağlık müdahalesi yapıldı. Sezon başından itibaren ise toplam kurtarılan kişi sayısı 214’e ulaştı.

11 NOKTADA GÖREV BAŞINDALAR

KOSKEM, Kocaeli’nin Karadeniz kıyısındaki Kandıra sahillerinden Marmara Denizi kıyısındaki Darıca ve Karamürsel’e kadar geniş bir alanda görev yapıyor. 11 farklı noktada hizmet veren ekiplerin en fazla müdahalesi Cebeci sahilinde gerçekleşti. Bu bölgede 47 kişi boğulma tehlikesi yaşadı ancak ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağ salim karaya çıkarıldı. Cebeci’yi Kumcağız sahili 34 kişiyle, Bayramoğlu 13 kişiyle, Kerpe 11 kişiyle, Bağırganlı 10 kişiyle, Kovanağzı 8 kişiyle, Sarısu ve Seyrek ise 6’şar kişiyle takip etti. Karamürsel’de 5, Darıca’da 3, Miço bölgesinde ise 2 kişi tehlike altındayken kurtarıldı.

DENİZ SEZONU BOYUNCA KESİNTİSİZ GÖREV

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı KOSKEM, uzman personeli ve donanımlı ekipmanlarıyla yaz sezonu boyunca sahillerde görev yapıyor. Jet ski, kurtarma botları, ilk yardım malzemeleri ve tam donanımlı ambulanslarla desteklenen ekipler, olası kazalara anında müdahale ediyor. Sadece boğulma vakalarına değil, güneş çarpması, kesik, burkulma ve arı sokması gibi acil durumlara da müdahale sağlanıyor. Son hafta içinde 17 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmeti sunuldu.

KOSKEM’DEN GÜVENLİK UYARILARI

Büyükşehir yetkilileri, sezon başından bu yana 214 kişinin KOSKEM ekipleri tarafından kurtarıldığını açıkladı. Vatandaşlardan denize girilebilecek güvenli alanları tercih etmeleri, cankurtaranların bulunduğu sahillerde denize girmeleri ve ekiplerin uyarılarına dikkat etmeleri istendi. Güvenlik bayrakları sisteminde kırmızı bayrak bulunan bölgelerde kesinlikle denize girilmemesi gerektiği vurgulandı.

KOCAELİ SAHİLLERİNDE GÜVENLİ VE HUZURLU TATİL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem yerli hem de şehir dışından gelen binlerce vatandaşa sahillerde huzurlu ve güvenli bir tatil ortamı sunmayı sürdürüyor. Kandıra’dan Darıca’ya kadar uzanan sahil şeridinde KOSKEM ekipleri, yaz boyunca sabah erken saatlerden akşam saatlerine kadar görev başında olacak.