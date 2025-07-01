Kayseri Melikgazi Belediyesi olarak ilçeye 16 adet sağlık merkezi kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Kıranardı Mahallesi'nde hayata geçirdikleri Melikgazi Belediyesi Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Merkezi’nin yakında hizmete başlayacağını hatırlattı.

KAYSERİ (İGFA) - Mahallede büyük bir ihtiyacı giderdiklerini ifade eden Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç.Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İlçemizdeki sağlık alt yapısını güçlendirmeye devam ediyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ve modern koşullarda erişimini sağlamak amacıyla bir sağlık merkezi projemizi daha hayata geçirdik. İlçemiz gelişiyor, büyüyor. İlçemizin her bir noktasında vatandaşımıza hizmet edecek mekanlara ihtiyaç duyuluyor. Bu kapsamda daha güzel hizmet vermek ve halkımızın hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.

Aile Sağlığı Merkezimiz Kıranardılı mahalle sakinlerinin hastanelere gitmeden temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir merkez oldu. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Sağlık alanında yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapıyor, modern tesislerle mahalle halkımıza erişilebilir, kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyoruz. Toplam 145 metrekare inşaat alanında hayata geçirdiğimiz Kıranardı Mehmet Sönmez Aile Sağlığı Merkezinin içerisinde muayenehane, gebe takip, aşı-bebek izleme ve bebek bakım odaları yer alıyor. Yakında hizmete açacağımız sağlık merkezimizin mahallemize ve ilçemize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Başkan Palancıoğlu, tesisin içinde ayrıca Akıl Küpü Kütüphanesi, MELMEK sınıfları ve kafeteryanın da yer aldığını söyleyerek çok özellikli bir tesisi Kıranardı’ya kazandırdıklarını söyledi.