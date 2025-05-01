Körfez’de yakalanan iyileşme sürecinin devamını sağlamak için İZSU tüm olanaklarını seferber etti. 11 metropol ilçede Körfez’e dökülen derelerde yürütülen temizlik çalışmalarında kullanılan iş makinesi sayısı 24’ten 41’e çıkarıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, temiz Körfez için dört koldan çalışıyor. Bir yandan Körfez’de dip tarama çalışmaları devam ederken diğer yandan 11 ilçede Körfez’e dökülen derelerde temizlik çalışması yapılıyor. Körfez’deki iyileşmeyi desteklemek için sürdürülen temizlik seferberliğinde kullanılan iş makinesi sayısı ise yeni temin edilen 17 iş makinesi ile birlikte 41’e çıktı. 62 personelden oluşan 20 ekiple ile sahada çalışan İZSU, yaza kadar dereleri pırıl pırıl hale getirecek.

İZMİR YAZA HAZIRLANIYOR

Derelerde tüm yıl boyunca düzenli temizlik yaptıklarını, yaz öncesi çalışmaları sıklaştırdıklarını aktaran İZSU Genel Müdürlüğü Dereler Birimi Bölge Sorumlusu Hakan Çetinkaya, “41 iş makinemizle sahaya indik. Dere yataklarından Körfez’e malzemelerin taşınmasını önlüyor, taşkın ve sel riskine karşı önlem alıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte dere yataklarında görülebilen sinek, böcek ve koku unsurlarının oluşmaması için bütün derelerin temizliğini yapıyor ve kenti yaza hazırlıyoruz. Körfez’e dökülen tüm derelerde 62 personelden oluşan 20 ekiple çalışıyoruz” dedi.