KO-MEK, ilçe sergilerinin startına Körfez’den verdi. Sergide, Türk Dünyası ülkelerini kapsayan özel köşeler büyük ilgi topladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temasıyla düzenlediği 20. yıl ilçe sergilerine Körfez ilçe sergisiyle başladı. Sergi alanında Türk dünyası rüzgarı eserken, Kırgızistan’dan Azerbaycan’a, Özbekistan’dan Türkmenistan’a kadar uzanan özel köşeler ziyaretçiler tarafından tam not aldı.

SERGİ AÇILIŞINA KATILIM YOĞUN OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı sergilerinin Körfez’deki açılış programına katıldı. Kursiyerlerin el emeği, göz nuru eserlerinin Körfez Kültür Merkezi’nde halka buluştuğu sergiye Başkan Büyükakın’ın yanı sıra; Körfez Belediye Başkanı Şener Sögüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan, Milliyetçi Hareket Partisi Körfez İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, Körfez İlçe Halk Eğitim Müdürü Muhammet Kocakaya ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SERGİDE TÜRK DÜNYASI ESİNTİSİ VARDI

Birlik ve kardeşliği geleceğe taşımayı amaçlayan sergi, Türk Dünyası Ülkeleri Birliği ilhamıyla hazırlandı. Körfez ilçe sergisinde Türk Dünyası ülkelerinin bayrakları girişte misafirleri karşılayarak hoş bir sürpriz yaptı. Sergi alanını ziyaret eden davetliler, KO-MEK müzik grubu eğitmenlerinin seslendirdiği birbirinden güzel eserleri birlikte söyleyerek unutulmaz bir gün geçirdi. Serginin açılış konuşmasını yapan İlimtepe KO-MEK Kuaförlük Kursiyerlerinden Aliya Imankulov, “KO-MEK kursları bizim için eğitimin yanı sıra bir aile, rehabilitasyon merkezi oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

"KOMEK SADECE BİR KURS MERKEZİ DEĞİL, BİR AİLEDİR"

Konuşmasında KO-MEK’in geldiği noktayı özetleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise şöyle dedi: “20 yıllık bir süreçte 1 milyon 58 bin kişiden fazla kişi eğitim aldı. Kocaeli’nde her üç kişiden biri, her iki kadından biri KOMEK’le buluştu. Burası yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda bir rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyor. İnsanlar buraya komşusuna gider gibi geliyor, burada kendilerini buluyorlar.”

“KADINLARIMIZ OLMADAN BU İŞ OLMAZ”

KOMEK’in sosyal sorumluluk projelerinin de üretildiği bir sivil toplum kuruluşuna dönüştüğünü dile getiren Başkan Büyükakın, “Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan ortak kültürel mirasın temsilcisiyiz. Kudüs gibi kutsal şehirlerde tarih boyunca barışı ve adaleti biz getirdik. Bu barış ve kardeşlik anlayışı, Türk dünyasının müziğinden ekonomisine kadar her alanda hissediliyor. Siz hayatın içinde ne kadar var olursanız, toplum o kadar güzelleşir. Birlikte hareket ettiğimizde hem ekonomik hem kültürel anlamda daha güçlü oluruz. Daha mutlu bir Türkiye, daha mutlu bir Kocaeli için hep birlikte emek vermeliyiz. Unutmayın, kadınlar olmadan bu iş olmaz” dedi.

“KO-MEK’E BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “KO-MEK sosyal hayatın yanı sıra meslek ve sanat eğitimleri ile de vatandaşlarımıza büyük katkılar sağlamaktadır. Orta Asya'dan Anadolu'ya ortak mirasımız temasıyla sergilerini açan KO-MEK’e bu ortak mirasa sahip çıkmakta büyük görev düşüyor. Bu anlamda kursiyerlerimiz ve usta öğreticilerimiz ellerinden gelen gayreti göstermektedir. KO-MEK çok önemli bir sosyal proje. Bu önemli projeye sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

SERGİ ALANI HEP BİRLİKTE GEZİLDİ

Konuşmaların ardından KO-MEK Bohçası, ihtiyaç sahibi bir kursiyere Başkan Tahir Büyükakın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ardından çocukların da katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Sergi alanını birlikte gezen protokol üyeleri, kursiyerlerin el emeği ürünlerini dikkatle inceledi ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretçiler, hem sanat hem de toplumsal katkı anlamında büyük emek verilen sergiyi gezerek el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi.