Kop Köyü Muhtarı Zikri Güçlü’den alınan bilgiye göre, Oğuzhan Arık, saat 14.00 sıralarında annesine ava gideceğini söyleyerek av tüfeğini alarak evden ayrıldı.

Bir süre sonra kardeşi telefonla Oğuzhan’a ulaşamayınca muhtarına haber verdi. Köy muhtarı Güçlü durumu jandarmaya bildirdikten sonra arama çalışmaları başlattı Köylüler tarafından aramalar devam ederken, köydeki vatandaşlardan biri köyde bulunan doğal bir mağaranın yakınında Oğuzhan Arık’ın hareketsiz bir şekilde yerde yattığının haberini verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Arık'ın av tüfeği ile vurulduğunu tespit etti. İlk tespitler Arık’ın kendisini vurmak kaydıyla intihar ettiği yönünde. Oğuzhan Arık’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.