Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesinde gerçekleşen törene katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından bir konuşma yapan Valimiz Sayın Mustafa Eldivan, Şehitlerimizi anarak “Sevgili öğrenciler, sizler Bayrağını, Vatanını mukaddesatını özümsemiş, millî, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerini benimsemiş olarak yetiştirilmektesiniz. Bu hissiyatla sizlere büyük emek veren meşakkat ustası değerli öğretmenlerinize ve ailelerinize çok teşekkür ederim.

Aziz Milletimizin İrfan Ordusu Sevgili Öğretmenlerimiz; Bu ülke için akıtılan her damla terin Aziz Şehitlerimize saygı duygusu bilinciyle, fedakârca çalıştığınızı biliyoruz. Çocuklarımıza, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve vatanını, milletini seven, ruhen ve bedenen vatan sevgisiyle donatan sizlere müteşekkiriz. Sınırlarımız içinde ve dışında teröristlere nefes aldırmayan güvenlik güçlerimizin şerefli mensuplarına yüce Allah’tan muvaffakiyetler diliyorum. Allah Kahraman Askerlerimizi muzaffer eylesin.” dedi.