Konya Büyükşehir Belediyesi, “2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı”nı düzenledi. Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte, Konya’nın turizm potansiyeli ve sürdürülebilir stratejileri masaya yatırıldı. Başkan Uğur İbrahim Altay, Konya’yı turizmin başkenti yapma hedefini vurguladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın turizm vizyonunu güçlendirmek için Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan “2025-2030 Konya Turizm Master Planı Çalıştayı”nı Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenledi. Çalıştaya turizm sektörü paydaşları, kamu kurumları, akademisyenler ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çalıştayın diğer illere örnek teşkil ettiğini belirtti. Konya’nın ulaşım akslarının merkezi konumunda olduğunu ve Hazreti Mevlana’nın varlığıyla yoğun bir ziyaretçi çektiğini vurgulayan Altay, “Bizim görevimiz, ziyaretçilere çeşitli alternatifler sunarak Konya’yı yaşamalarını sağlamak. Çatalhöyük’ten başlayan 10 bin yıllık şehir hayatı, Selçuklu’nun darülmülkü ve gastronomisiyle Konya, eşsiz bir mirasa sahip. Bu değerleri iyi anlatmalıyız” dedi.

UNESCO VE GASTRONOMİ FIRSATI

Altay, Konya’nın coğrafi büyüklüğünün turizm için bir avantaj olduğunu, ancak UNESCO miraslarının yeterince kullanılmadığını ifade etti. Çatalhöyük, Eşrefoğlu Camii ve sema programlarının turizmde daha etkin rol oynayabileceğini söyledi. Gastronominin turizmin önemli bir ayağı haline geldiğini belirten Altay, “Konya’ya gelen sadece gönlünü değil, vücudunu da doyurur. Yeni tesisler ve artan kalite, gastronomi turizminde fırsat yaratıyor” diye konuştu.

Türk Hava Yolları’nın Konya’ya yönelik artan ilgisinin, özellikle Amerika kıtasındaki tanıtım faaliyetleriyle turizm kapasitesini artırdığını kaydeden Altay, “Konya, geniş caddeleri, temizliği ve sakinliğiyle Türkiye’de öne çıkan bir şehir. Ziyaretçilerin algısı çok yüksek. Artık Konya’yı gururla gösterebiliyoruz” dedi.

“ZİYARETÇİ SAYISINI VE GELİRİ ARTIRACAĞIZ”

Karatay ve Meram Belediyeleri ile yürütülen projelerin titizlikle sürdürüldüğünü aktaran Altay, turizmde başarının paydaş iş birliğiyle mümkün olduğunu vurguladı. “Misafirlerin otellerde iyi ağırlanması, rehberlik hizmetlerinin kaliteli olması ve restoranlarda standart yakalanması gerekiyor. Konya’ya gelenlerin memnun ayrılmasını sağlamalıyız. 2 milyon 300 bin Konyalıyla, turizmi şehrin her köşesine ekonomik katkı sunacak bir noktaya taşıyacağız” dedi.

VALİ AKIN: “KONYA, TURİZMDE HAK ETTİĞİ YERE ULAŞACAK”

Konya Valisi İbrahim Akın, çalıştayın Konya’nın turizm stratejilerini şekillendirmede ve küresel rekabet gücünü artırmada önemli bir adım olduğunu belirtti. “Konya’da turizmin gelişimi için gösterilen özveri takdire şayan. Birlikte hareket edersek başarı kaçınılmaz. Konya’nın güzelliklerini dünyaya daha etkili tanıtacağımıza inanıyorum” dedi.

İnteraktif formatta düzenlenen çalıştayda, Konya’nın turizm potansiyeli, destinasyon çeşitliliği ve sürdürülebilir politikalar ele alındı.