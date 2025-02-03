Konya Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu “SAFELY” projesi, kentsel hareketlilik alanında Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility tarafından desteklenmeye hak kazandı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kentsel hareketlilik alanında Avrupa’da önemli projelerde yer alarak farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Kentsel Hareketlilik alanında Avrupa’nın en büyük inovasyon topluluğu olan EIT Urban Mobility tarafından Targeted Open Call 2025 proje çağrısına çıkıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ortağı olduğu Berlin Teknik Üniversitesi, Parabol Firması ve Kanton Saraybosna Trafik Bakanlığı konsorsiyumunda başvurusu yapılan 659 bin avro bütçeli SAFELY (Enhancing Road Safety for VuLnerable Road Users with Smart Analytics/Akıllı Analizlerle Savunmasız Yol Kullanıcıları için Yol Güvenliğini Artırılması) Projesi EIT tarafından desteklenmeye hak kazandı.

50 milyondan fazla insanın yollarda yaralandığı, 1,3 milyondan fazla ölümün gerçekleştiği, yayalar, bisikletliler ve motosikletliler gibi savunmasız yol kullanıcılarının bu ölümlerin yüzde 50'sinden fazlasını oluşturduğu günümüzde mevcut yerelleştirilmiş çözümler yetersiz kalıyor.

Kısa vadede yüksek öncelikli bölgelerdeki güvenlik risklerini ele alacak proje, orta ve uzun vadede dünya çapındaki şehirlerde yol güvenliğini iyileştirmek için ölçeklenebilir, tekrarlanabilir bir model sunacak. Bu sayede trafik ölümlerinin ortadan kaldırılması ve Vizyon Sıfır hedeflerine katkıda bulunulması hedefleniyor.