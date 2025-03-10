Konya Büyükşehir Belediyespor judo takımında mücadele eden Fatma Zehra Meki, Antalya’da düzenlenen Ümitler Judo Avrupa Kupası’nda 44 kilogram kategorisinde şampiyon olarak hem Konya’yı hem de ülkemizi gururlandırdı.KONYA (İGFA) - Nazım Canca Ümitler Judo Avrupa Kupası, 8-9 Mart tarihlerinde Antalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

24 Ülkeden 448 sporcunun katıldığı turnuvada Konya adına sevindiren başarı haberi geldi. Konya Büyükşehir Belediyesporlu judocu Fatma Zehra Meki, şampiyondaki üstün performansıyla dikkat çekti.

Şampiyonada 44 kiloda mücadele eden genç sporcu, tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Bu zaferle birlikte hem Büyükşehir Belediyespor’u hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Meki, gelecek için büyük umut verdi.

Türkiye; 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 10 madalya kazanırken millilerimiz madalya sıralamasında 24 ülkeden 2. olarak Ümitler Avrupa Kupası'na damga vurdu.