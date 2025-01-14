Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - 2025 yılının ilk meclis toplantısının hayırlar getirmesini temenni eden Başkan Altay, toplantının başında 2024 yılında Konya genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında meclisi bilgilendirdi.

2024 yılında önemli yatırımlar yaptıklarını, 2025 yılında da 31 ilçede verdikleri sözlerine yerine getirmek için gayretle çalışacaklarını belirten Başkan Altay, “2025 yılının Konya’mızın 31 ilçesine ve her kesimden insanımıza hayırlar getirmesini ve 2024 yılından çok daha bereketli geçmesini temenni ediyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN 17 OCAK’TA KONYA’DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Konya İl Kongresi için Konya’yı teşrif edeceğini paylaşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımız AK Parti İl Kongresi için 17 Ocak Cuma günü Konya’mızda olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızı Konya’ya yakışır bir şekilde ağırlamış olacağız” diye konuştu.