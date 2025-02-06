Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, “2025 yılı için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırdık. Bereketli olsun” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği projelerle vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışında belediyeciliğin yalnızca yol, su, altyapı gibi teknik hizmetlerden ibaret olmadığını, Türkiye’ye örnek olan bu modelin, insanı merkeze alan ve dayanışmayı esas alan bir anlayışı temsil ettiğini söyledi.

Tarih boyunca yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin şehri olan Konya’da, merkezde Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleri ile birlikte olmak üzere 31 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine Sosyal Kart ile destekte bulunmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “Şehrimizin dört bir yanında kimseyi geride bırakmadan, herkesin huzur ve güven içinde yaşamasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlayışla 2025 yılı için Sosyal Kart desteğimizi yüzde 50 ile yüzde 66 oranında artırdık. Bu yıl Sosyal Kart desteğimizi; 1 veya 2 kişilik aileler için 3 bin TL, 3 veya 4 kişi için 4 bin TL, 5 ve üzerine ise 5 bin TL olarak belirledik. Bereketli olsun. Hemşehrilerimiz güzel günlerde harcasın” diye konuştu.

SON 5 YILDA 1.5 MİLYAR LİRALIK SOSYAL DESTEK

Başkan Altay, “Son 5 yılda Konya genelinde ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize güncel bedelle 1.5 milyar liralık sosyal destekte bulunduk. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi, şu anda ayda ortalama 12 bin haneye Sosyal Kart desteğini sürdürüyor.

