Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen şehir konferanslarının Ocak ayı programları kapsamında Nurullah Genç Ilgın’da, Altay Cem Meriç de Ereğli’de vatandaşlarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Türkiye’nin tanınan şair, yazar, akademisyen ve araştırmacılarını Konyalılarla buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında son olarak Nurullah Genç “Kelimenin Esrarı” temalı programla Ilgın’da konferans verdi.

“NESİLLERİMİZİN ZİHİN DÜNYASININ İNŞASI NESİLLERİMİZİ TEMAŞADAN KURTARACAKTIR”

Katılımcıların büyük bir ilgi ve dikkatle takip ettiği programın sonunda görüşlerini paylaşan Genç şu ifadelere yer verdi: “Nesillerimizin zihin dünyasının inşası nesillerimizi temaşadan kurtaracaktır. Çünkü biz son 150-200 yıldır daha çok temaşa insanları yetiştirdik. Yani seyredenler yetiştirdik. Seyreden olmaktan kurtulup nazar eden; neden, ne için sorularını sorabilen; ilim tahsil eden, öğrenen, dünyayı daha farklı yorumlayabilen ve inşa eden insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. İşte bu programlar inşa insanları yetiştirmek için önemli bir fırsat ve önemli bir hizmettir. Bu nedenle Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

ALTAY CEM MERİÇ EREĞLİ’DE KONFERANS VERDİ

Büyükşehir Belediyesi Şehir Konferansları kapsamında yazar ve akademisyen Altay Cem Meriç de “Okumak ve Yaşamak” konulu programla Ereğlililerle bir araya geldi. Hayata anlam katmanın yollarını katılımcılarla paylaşan Meriç, programlar nedeniyle Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konferanslara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, etkinliklerden çok istifade ettiklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.