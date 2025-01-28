Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri’nin dönem sonu sergisi, 41 Burda AVM’de yoğun ilgiyle açıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Çınar Çocuk Evleri dönem sonu sergisi, 41 Burda AVM’de kapılarını açtı. Sergi, çocukların yıl boyunca hazırladıkları yaratıcı çalışmalar ve el emeği ürünleriyle büyük ilgi topladı.

ÇOCUKLARIN YARATICILIKLARI SERGİLENİYOR

Yeşilova ve Tüysüzler Çınar Çocuk Evleri’nde eğitim gören minikler, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk yarısında gerçekleştirdikleri sanatsal çalışmalarını, İzmitlilerle paylaşıyor. Sergide, çocukların sanatsal ve sosyal gelişimlerini destekleyen pek çok ürün ve yaratıcı çalışma yer alıyor. 29 Ocak’a kadar devam edecek sergi, ailelerin ve çocukların keyifli vakit geçirebileceği bir alan sunuyor.