Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kanalizasyon Master Planı” ikinci etap çalışmaları kapsamında Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde yürütülen mikro tünel çalışmasını inceledi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya’nın kanalizasyon altyapısının gücüne güç katacak önemli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde devam eden mikro tünel çalışmasında incelemelerde bulundu.

“HATTIN 1.186 METRESİNİ MİKRO TÜNELLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Konya’nın altyapısında önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Altay, “Kanalizasyon Master Planımızın birinci etap çalışmalarını tamamladık. İkinci etapta Sancak-Büsan Ana Kolektör Hattımızda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çapı 3 binlik toplam 6 bin 766 metrelik hattımızın 1.186 metresini mikro tünelle gerçekleştiriyoruz. Burada 2 temel amacımız var. Birincisi yoğun şehir trafiğinde insanları rahatsız etmeden büyük bir altyapı çalışmasını yürütmek. İkincisi de özellikle derin kazılarda kazının maliyeti ve sonrasında oluşacak hasarları ortadan kaldırmak” diye konuştu.

“TEKNOLOJİNİN İMKANLARINI KULLANARAK VATANDAŞIMIZA EN AZ RAHATSIZLIK VERMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Altyapı çalışmalarının zorluğuna dikkat çeken Başkan Altay, “Bu tür çalışmalar genelde meşakkatlidir ve çalışıldığında şehirde hissedilir ama özellikle büyük metropollerde bu işi yapmak hem vatandaşlarımıza çok ciddi bir rahatsızlık oluşturuyor hem de hesaplanamayan maliyetler ortaya çıkıyor. Bunun için Dr. Sadık Ahmet Caddesi’nde mikro tünel uygulamasında Konya’da önemli çalışmalar yürütüyoruz. Teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Mikro tünel çalışmasıyla şehrimizin altyapısını güçlendirirken bu işlemler sırasında vatandaşımıza en az rahatsızlık vermeyi hedefliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu işlemi de tamamlamış olacağız. Bu mikro tünel çalışmasını yapmasaydık yüzeyden kazı çalışmaları yapmak zorunda kalacaktık. Başta Dr. Sadık Ahmet Caddesi olmak üzere yoğun bir şekilde sanayi akslarına, ulaşımı sağlayan ana artelerimizde kapatmalar yapmak zorunda kalacaktık. Şu anda yapmış olduğumuz çalışmayla hem mevcut asfaltımıza hiçbir zarar vermeden çalışmamızı yürütüyoruz hem de trafikte oluşacak sıkışıklığın önüne geçmiş oluyoruz” dedi.

Bir taraftan kanalizasyonla ilgili önemli bir altyapı tamamlanırken bir taraftan da yoğun yağışlarda Sancak-Yazır-Bosna Hersek-Kosova mahallelerinde su baskınlarının önüne geçmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Altay, “İnşallah tamamlandığında Sancak bölgemizi Büsan ile ve ana atık su arıtma tesisimizle bağlamış olacağız. Toplam 700 günde hattı tamamlayacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ olarak şehrimizin altyapısı için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.