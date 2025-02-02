Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar ilçe merkezinde meydan düzenleme çalışması ve yoğurt pazarı tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “9 bin metrekarelik alandan oluşan projemiz peyzaj ve çevre düzenlemeleri, yoğurt pazarı, büfesi, modern aydınlatma sistemleriyle ilçemize yakıştı. Hayırlı olsun” dedi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Doğanhisar ilçe merkezindeki meydan düzenlemesi yoğurt pazarı çalışmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 ilçesinde ihtiyaç duyulan yatırımları yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

İlçelerin hak ettiği standartlara ulaşması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Başkan Altay, “Doğanhisar’da başlattığımız meydan düzenleme çalışmamızı tamamlayarak hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. 9 bin metrekarelik alandan oluşan projemiz; peyzaj ve çevre düzenlemeleri, yoğurt pazarı, büfesi, modern aydınlatma sistemleriyle ilçemize yakışan bir proje oldu. Yaklaşık 40 milyon liraya mal olan meydan düzenleme projemiz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.