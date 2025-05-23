Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda Genç Ar-Ge kapsamında “Sosyal Girişimcilik Eğitimleri” düzenleniyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi iş birliğiyle kurulan Sosyal İnovasyon Ajansı’nda (SİA) Genç Ar-Ge kapsamında “Sosyal Girişimcilik Eğitimleri” düzenleniyor.

Sanat, spor ve sosyal bilim liselerine özel hazırlanan program ile gençlerin sosyal inovasyona ve toplumsal sorunların çözümüne ilişkin farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

Katılımcılar, eğitimler sayesinde sosyal girişimcilik modelleriyle tanışacak, ekip çalışması ve yenilikçi düşünme gibi beceriler edinecek.

Lise düzeyinde bu kapsamda gerçekleştirilen program, sosyal inovasyon ekosisteminin gençler arasında yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor.