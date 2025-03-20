Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle şehir merkezinde ve tüm ilçelerde sorumluluk alanındaki yolları açık tutmak için 7/24 nöbette olduklarını söyledi.KONYA (İGFA) - Beyaz bereketten memnun olduklarını kaydeden Başkan Altay, “Hemşehrilerimden zincirsiz yola çıkmamalarını ve sabah erken saatlerde gizli buzlanmaya dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelini etkileyen kar yağışı ve tipi ile birlikte 31 ilçede sorumluluk alanındaki yolları açık tutmak için yoğun şekilde çalışıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm Türkiye’yi etkisini altına alan soğuk hava ve kar yağışının Konya genelinde de etkili olduğunu ifade ederek, vatandaşların kardan ve buzlanmadan en az şekilde etkilenmesi için gayret ettiklerini söyledi.

KONYA’DA KAPALI YOL BULUNMUYOR

Son yıllarda yaşanan kuraklığın tarım şehri Konya’yı olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Başkan Altay, “Beyaz bereket şehrimizde de etkisini gösteriyor çok şükür. 31 ilçemizde, 7 bölgede ve merkez ana arterlerde ekiplerimiz teyakkuz halinde. An itibarıyla kapalı yolumuz yok.

Olumsuz hava koşullarına karşı çalışmalarımız 7/24 devam edecek. Hemşehrilerimden zincirsiz yola çıkmamalarını ve sabah erken saatlerde gizli buzlanmaya dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, olumsuz hava şartlarında vatandaşlar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 no’lu numaradan ulaşabildiğini de hatırlattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi için merkez ve ilçelerde toplamda 167 araç 437 personelle görev yapıyor.