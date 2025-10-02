Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi'nin akademik desteğiyle hayata geçirilen ve kadın emeğinin üretimdeki gücünü artırarak toplumsal kalkınmaya önemli bir katkı sunulması amaçlanan “Üretken Kadınlar Akademisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” tamamlandı.

KONYA (İGFA) - Kadınların üretimdeki rolünü güçlendirmeyi ve istihdam olanaklarını artırmayı amaçlayan “Üretken Kadınlar Akademisi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi” tamamlandı. Projenin sertifika töreni Konya Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Törene, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç, Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Vahit Türkyılmaz, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan, Mesa Makine İcra Kurulu Başkanı Şeyma Ayhan, Opr. Dr. Fatih Yağbasan, Memak Makine, Şimşek Plastik, Kağan Döküm, Kentpar Otomotiv firmalarının yöneticileri, akademisyenler ve kursiyerler katıldı.

“AİLE YILI'NDA AİLENİN TEMEL DİREĞİ OLAN KADINLAR İÇİN BİR PROJE ORTAYA KOYDUK”

Törenin açılış konuşmasını yapan KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç; “2025 yılı ülkemizde ‘Aile Yılı’ olarak ilan edildi. Bu yıl, ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirildi. Biz de KTO Karatay Üniversitesi olarak Aile Yılı'nda ailenin temel direği olan kadınlar için bir proje ortaya koyduk. ‘Üretken Kadınlar Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesi’ni sürekli hale getirmek, kadına ilişkin her türlü etkinlikte yer almak bizim görevimizdir. KTO Karatay Üniversitesi olarak, sosyal sorumluluk projelerinin içerisinde sonuna kadar varız. Proje kapsamında verilen eğitimler ve bu eğitimlerin tamamlanması çok kıymetli. Biz, kadınların sorunlarını ne kadar fazla çözersek, onların gelişimine katkı sağlayıp mutlu edersek, onların yetiştireceği evlatlar ve toplum daha mutlu olacaktır. Bu değerli projeye katkı sunan tüm kurumlara, akademisyenlerimize ve emeğiyle sürece güç katan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“PROJE İLE KADINLARIN MESLEKİ BECERİLERİNİN YANI SIRA SOSYAL VE KÜLTÜREL GELİŞİMLERİNE DE KATKI SAĞLANDI”

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Birol Büyükdoğan; “Üretken Kadınlar Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesi ile Konya sanayinde çalışan kadınların sosyal ve kültürel alanda gelişmelerini amaçladık. Proje; KTO Karatay Üniversitesi İletişim ve Tasarımı Bölümü akademisyenleri, öğrencileri ile Mesa Makina İcra Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda 27 Şubat-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında yürütüldü. Konya sanayinde yer alan toplam 35 işletmenin kadın çalışanları eğitimlerimize katıldı. 203 katılımcı eğitim aldığı Üretken Kadınlar Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesinin sonunda, kadınların mesleki becerilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sağlandı. Proje kapsamında verilen sertifikalar ile kadınların iş hayatındaki görünürlüklerinin artırılması, istihdamda daha güçlü bir yer edinmeleri ve üretime daha etkin katılım göstermeleri hedeflendi. Bu süreçte projemize katkı sunan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç’a, tüm kurumlara, yöneticilerine, akademisyenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“KADINLARIMIZIN EĞİTİMİ HEPİMİZ İÇİN TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR”

Mesa Makine İcra Kurulu Başkanı Şeyma Ayhan; “Üretken Kadınlar Akademisi Sosyal Sorumluluk Projesinde akademisyenlerimizin değerli katkılarıyla çok kıymetli eğitimler gerçekleştirdik. Verilen eğitimlerden kadınlarımızın memnun olması bizim için çok kıymetli. Her zaman inancım şu yönde; ‘Kadın değişirse, dünya değişir.’ Kadınlarımızın eğitimi hepimiz için toplumsal bir görevdir. Yeni projelerde tekrar görüşmek dileğiyle emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Tören, sertifika ve plaketlerin teslim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.