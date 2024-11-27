Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla Konya genelinde 1.642 okulda yürütülen “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimi Projesi” kapsamında İlçe Koordinatörleri Toplantısı ve İklim Timi Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 31 ilçedeki okullarda yürütülen “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimi Projesi” kapsamında İlçe Koordinatörleri Toplantısı ve İklim Timi Sıfır Atık Çalıştayı yapıldı.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen programda konuşan Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu, iklim değişikliğinin çevreye verdiği zararları engellemek ve mevcut konumu koruyabilmek adına yapılabilecekleri konuşmak için bir araya geldiklerini söyledi.

AMACIMIZ ÇEVREYE DUYARLI NESİLLER YETİŞTİRMEK

Konya Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkan Vekili Meryem Ceylan da Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri İklim Değişikliği ve Sıfır Atık çalışmalar kapsamında Sıfır Atık eğitimlerine önem verdiklerini ifade etti.

İLÇE KOORDİNATÖRLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI YAPILDI

Daha sonra istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Sıfır Atık ve iklim değişikliğiyle ilgili yapılan çalışmaların sunumu, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında yapılacak çalışmaların duyurulması gibi konular ele alındı. Ayrıca lise öğrencilerinin Radyo İklim kapsamında hazırladığı podcast dinletisi ve koro gösterisi ilgiyle takip edildi.

SIFIR ATIK ÇALIŞTAYI YAPILDI

İstişare toplantısının ardından 7. sınıfları kapsayan Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi. Gruplara ayrılan öğrenciler; İsrafın Önlenmesi, Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması, Atık Miktarının Azaltımı, Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması, Atıkların Geri Kazanımı/Geri Dönüşüm ve Atıksız Yaşam Önerileri konu başlıklarında beyin fırtınası yaptı.

PROJEDE ÇEVREYE DUYARLI ÖĞRENCİLER YETİŞMESİ İÇİN PEK ÇOK ETKİNLİK DÜZENLENİYOR

“İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Eğitimi Projesi” Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 31 ilçedeki ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere 1.642 okulda yürütülüyor.

İklim değişikliği ve sıfır atık konularında çevreye duyarlı, doğal varlıkları koruyan, bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim yılında; çevre, iklim değişikliği ve Sıfır Atık konulu eğitimlerin yanı sıra teknik geziler, yarışmalar, münazaralar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.