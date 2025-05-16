Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen “Güvenli Okul Yolları Projesi”nde okul sayısı 34’e çıktı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Güvenli Okul Yolları Projesi ile çocukların okullarına bisikletle güvenle ulaşabildiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Güvenli Okul Yolları Projesi” ile öğrenciler bisiklet şehri Konya’da okullarına güvenle gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın sahip olduğu bisiklet yolu uzunluğu, şehir genelinde yürüttükleri projeler ve bisiklet odaklı şehir planlaması ile Türkiye’de bisikletli ulaşım alanında lider konumda yer aldığını vurguladı.

Konya’nın 655 kilometre ile Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu anımsatan Başkan Altay, “Bu altyapıyı çocuklarımızın güvenli şekilde kullanmasını sağlamak en büyük önceliklerimizden. ‘Güvenli Okul Yolları’ projesi ile de çocuklarımız artık okullarına bisikletle, güvenle ulaşabiliyor. Projenin daha fazla okula ve öğrenciye ulaşması için gayret ediyoruz. Bu yıl dahil olan okullarla beraber projemizdeki okul sayısı 34’e çıkmış oldu” ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, “Hedefimiz, Konya’da her yaştan bireyin günlük yaşamında bisikleti daha fazla tercih etmesini sağlamak. Özellikle çocuklarımızın erken yaşta bisikletli ulaşıma alışması, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Bu yüzden Güvenli Okul Yolları Projesi’ni çok önemsiyoruz ve her yıl daha fazla okulu bu projeye dahil etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLER BAŞKAN ALTAY’A TEŞEKKÜR ETTİ

Toplu bisiklet sürüşü etkinliğine katılmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler de “Güvenli Okul Yolları Projesi” için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte yürütülen projeye dahil olan Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan İmam Hatip Ortaokulu ile Mehmet-Kadir Özgüzar Ortaokulu’nda yapılan eğitimler sonunda öğrenciler toplu olarak bisiklet sürüşüne katıldı.

Öğrencilere önce bisiklet kullanmanın yararları, bisiklet sürüş ekipmanları ve güvenli bisiklet kullanımına dair verilen teorik eğitimin ardından motorize zabıta ekipleri eşliğinde uygulamalı güvenli bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

“Güvenli Okul Yolları Projesi”ne son dahil olan okullar şunlar: Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu, Ahmet Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Adnan Hadiye Sürmegöz Ortaokulu, Mehmet-Kadir Özgüzar Ortaokulu, Ticaret Borsası Ortaokulu, Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortaokulu, Prof. Dr. Mahmut Esat Coşan İmam Hatip Ortaokulu.