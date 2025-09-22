Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük” sergisi açıldı.KONYA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük” sergisi açıldı. Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin ev sahipliğinde tarih meraklılarıyla buluşan sergi 30 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklığıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Belleğin İzi: Neolitik Kent Çatalhöyük” sergisi açıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Çatalhöyük’ün Türkiye’ye ve dünyaya tanıtımına katkı sağlamak amacıyla şehre kazandırdığı Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı serginin açılışında konuşan Küratör Siret Uyanık, serginin bir ören yerinde düzenleniyor olmasının heyecan verici olduğunu söyledi.

“9.500 YILLIK TARİHİ MİRASI SİZLERİN ESERLERİ İLE BUGÜNE TAŞIYORUZ”

Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, “Bugün 9.500 yıllık bir tarihi mirası sizlerin eserleri ile bugüne taşıyoruz. Vatandaşlarımızın beğenisine sunuyoruz. Elinize sağlık, iyi ki varsınız. İnşallah bizler için bir başlangıç olacak, bundan sonra daha farklı, daha güzel projelerle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyacağız” diye konuştu.

Akademisyen ve Ressam Hasan Pekmezci ise şu ifadeleri kullandı: “Uygarlık yazıyla başlatılır ama bu bildiğimiz alfabetik yazı anlamında değil; her çizi, her betim, her yontu bir ifade aracıdır. Sadece güzel yazıyla değil, betimlemelerle de tarih yazılır. Anadolu toprakları bu konuda alabildiğine zengin, alabildiğine güçlü bir uygarlık. Bunları betimlemek bir anlamda ahde vefa duygularının da unutulmamasıdır. Ayrıca böyle bir mekanda, kendi yerinde, kendi yurdunda, yaşadığı bölgede düzenleniyor olması da ayrı bir anlam taşıyor.”

Çatalhöyük Neolitik Kenti’nin duvar resimleri ve tasvir geleneğinden ilhamla hazırlanan sergi 30 Eylül’e kadar Konya Büyükşehir Belediyesi Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’ndeki çok amaçlı salonda ziyaret edilebilecek.