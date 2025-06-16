Konya Büyükşehir Belediyesi’nin aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla düzenlediği Baba-Oğul Kampı renkli görüntülere sahne oldu.KONYA (İGFA) - Çumra’daki Spor Konya Kamp Alanı’ndaki etkinlikte düzenlenen yarışmalar sonucunda başarılı olan katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Baba-Oğul Kampı'nda babalar ve oğulları keyifli anılar biriktirdi.

Aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Çumra'daki Spor Konya Kamp Alanı’nda gerçekleştirilen Baba-Oğul Kampı birbirinden renkli görüntülere sahne oldu.

7-12 yaş erkek çocukları ile babalarının katıldığı etkinlik 1 gece, 2 gün sürerken, etkinlikte çocuklar, babalarıyla birlikte; tahta oyunları, oryantiring, survivor parkuru, laser run, ok atma, ahşap boyama gibi birçok sportif, eğitsel, deneysel ve sanatsal yarışmalara katıldı.

Yarışmalar sonucunda başarılı olan babalar ve çocuklarına çeşitli hediyeler de verildi.