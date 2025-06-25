Konya Büyükşehir Belediyesi, Alakova’da inşası süren yüksek kapasiteli içme suyu terfi istasyonuyla şehrin içme suyu güvenliğini artırmayı amaçlıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kuraklıkla mücadelede yeni su kaynakları bulmak kadar suların güvenli ve verimli bir şekilde şebekeye ulaştırılmasının da hayati önem taşıdığını ifade ederek, “Alakova Terfi İstasyonu sadece bugünün değil, gelecekte yaşanması muhtemel su krizlerine karşı da Konya’mıza güçlü sigortalardan biri olacaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin su kaynaklarını korumak ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Konya’da uzun zamandır yaşanan kuraklık sebebiyle içme suyu temin ve arzının aksamadan yürütülmesi amacıyla planlamış olduğu Kuraklık Acil Eylem Planı çerçevesinde şehir merkezinde mevcut kuyulara ilaveten 80 adet içme suyu kuyusu açımına başlayan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile kuyular, enerji nakil hatları, terfi istasyonu, terfi hattı, iletim hattı ve dağıtım boru hatları gibi birçok su tesisinin yapımına da devam ediyor.

Projenin ana unsurlarından biri olan 2000 metreküp kapasiteli Alakova İçme suyu Terfi İstasyonuna bölgede mevcut 14 kuyu ve açımı devam eden 33 kuyudan elde edilen su aktarılacak ve şehir merkezinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, özellikle şehir şebekesini besleyen Bağbaşı Barajı’ndaki su seviyesinin kritik düzeylere inmesi üzerine harekete geçtiklerini vurgulayarak, şehri susuz bırakmamak adına Alakova bölgesinde açılan kuyulardan toplanan suların da terfi istasyonu ve ilave yapılacak terfi hatları marifetiyle içme suyu depolarına ve şehir şebekesine aktarılacağını belirtti.

Kuraklıkla mücadelede yeni su kaynakları bulmak kadar suların güvenli ve verimli bir şekilde şebekeye ulaştırılmasının da hayati önem taşıdığını ifade eden Başkan Altay, “Yapımı hızla süren terfi istasyonumuz, kuyulardan elde edilen suları bir araya getirecek şehir merkezine iletecek. Günümüz şartlarına uygun en yüksek teknolojinin kullanılacağı bu modern tesisimiz sayesinde Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerimizin içme suyu ihtiyacını uzun vadeli ve güvenli bir şekilde karşılamış olacağız. Alakova Terfi İstasyonu sadece bugünün değil, gelecekte yaşanması muhtemel su krizlerine karşı da Konya’mıza güçlü bir sigorta olacaktır” dedi.

Bodrum katı depo, zemin katı pompa odası, elektrik ve klor ünitesi odaları olarak planlanan tesis ile birlikte açılacak kuyular, enerji nakil hatları, Elektrik trafoları, pompalar, çelik, duktil boru hatları ve diğer sanat yapıları ile birlikte projenin 834 milyon lira maliyetle Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez dışında gelişen sanayi ve konut bölgelerinin de içme suyu ihtiyaçlarını aynı proje kapsamında giderecek. Açılacak diğer 47 adet kuyu ise içinde bulunduğu bölgenin içmesuyu depolarına iletilerek kullanıma sunulacak.