Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişinin 797. Yıl dönümü kapsamında düzenlediği Teşrif-i Mevlana etkinlikleri coşkuyla başladı.KONYA (İGFA) - Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 797. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlâna ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin 797. Yıl dönümü dolayısıyla organize edilen Teşrif-i Mevlana etkinlikleri bu yıl da büyük bir coşkuyla başladı.

Etkinlikler kapsamında protokolün katılımıyla Depo No:4’ten Mevlana Meydanı’nda kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Devamında Hz. Mevlana’nın 22. Kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve ailesi, Karaman’dan Konya’ya yaptıkları 7 günlük Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü sonunda Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri tarafından Mevlana Meydanı’nda karşılandı.

Vali Akın ve Başkan Altay’a Karaman’dan gelen heyet tarafından Türk bayrağı teslim edilmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Topluluğu Niyaz Ayini gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikler, Mevlana Müzesi’nde Gülbang duası okunmasıyla sona erdi.

Etkinlikler kapsamında akşam Mevlana Kültür Merkezi’nde düzenlenen Sema Mukabelesi ve Davud Azad konseri de ilgi gördü.

TEŞRİF-İ MEVLANA ETKİNLİKLERİ 11 MAYIS TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Teşrif-i Mevlâna Etkinlikleri kapsamında 11 Mayıs tarihine kadar; Yol ve Yolculuk, Birinci Uluslararası Mevlâna ve Nevai Sempozyumu, 6. Sufi Sinema Festivali ve Mesel Atölyesi (Medeniyet ve Sinema Akademisi) başlıklı programlar düzenlenecek.