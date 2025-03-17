Konya 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası sona erdi. Konya Velodromu’nun muhteşem atmosferinde pist bisikletinin yıldızları taktik oyunları ile heyecan dolu üç gün yaşattı.KONYA (İGFA) - Konya,14-16 Mart tarihleri arasında 5 kıtadan 44 ülkeden 300 sporcuya ev sahipliği yaptı. Konya Velodromu’nda düzenlenen Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası için Türkiye’ye gelen dünyaca ünlü pist bisikletçileri 3 gün boyunca eleme yarışı, keirin, madison, omnium, sprint, takım sprint, takım takibi olmak üzere 14 farklı kategoride mücadele ettiler.

Olimpiyat şampiyonu bisikletçilerin de yer aldığı Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası, Konyalı izleyicilere ve bisikletseverlere kedi-fare ve hız oyunları, taktik savaşları, stratejik düşünme, takım çalışması ve bisikletçilerin etkileyici güçleri ile Konya Velodromu’nun muhteşem atmosferinde heyecan dolu 3 gün yaşattı.

Konya’da 3 günde 54 yarışta Kadın-Erkek 14 branşta zafere ulaşan bisikletçiler, toplam 21 bin 500 Euro'luk ödül kazandı. 14 muhteşem final, üst düzey yarışlar, nefes kesen performanslar ile Türkiye’de ilk kez düzenlenen organizasyon, otoritelerden ve bisikletçilerden tam not aldı.

KADINLAR SPRİNTTE İLK KEZ 10 SANİYE ALTINA İNİLDİ

Kadınlar sprintte ilk kez 10 saniye altına inildi. Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 sn ve 72.173 km/saat ortalama hız ile dünya rekoru kırarken 1.kategori sertifika ile 10 yıllığına akredite edilen Konya Velodromu Olimpiyat mümkün olan en üst kategorideki sayılı velodrom arasında yerini aldı.

Dünya bisikletinin en prestijli organizasyonlarından biri olan 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası’nda pedal basan Ramazan Yılmaz, elemelerdeki mücadelesiyle 5. sıraya yerleşti Milli sporcumuz büyük başarısıyla adını Erkekler Eleme Yarışı finaline yazdırdı. Final mücadelesinde Türkiye’yi temsil eden Ramazan Yılmaz, güçlü rakiplerine karşı yarıştı. Milli sporcumuz Ramazan Yılmaz’ın final performansı, pist bisikleti camiasında büyük yankı uyandırırken, elde ettiği sonuç Türkiye’deki bisiklet sporunun gelişimi açısından önemli bir adım oldu.

Konya UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nın son gün madalya sıralaması şöyle oldu:

Erkekler Madison Yarışı: Altın İspanya

Gümüş Hollanda

Bronz Belçika

Hız Ortalaması: 60.020km/h

Kadınlar Keirin Yarışı: Altın Mathilde Gros-Fransa (10.569)

Gümüş Veronika Jabornikova-Çekya

Bronz Mina Sato-Japonya

Erkekler Sprint Yarışı: Altın Matthew Richardson-Büyük Britanya (9.041)

Gümüş Harry Ledingham-Horn-Büyük Britanya

Bronz Raya Helal-Fransa

Hız Ortalaması: 79.637 km/saat

Kadınlar Omnium Yarışı: Altın Ally Maree Wollaston-Yeni Zelanda

Gümüş Lisa van Belle-Hollanda

Bronz Valeria Valgonen