Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı iş birliğinde başlatılan “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası”nın toplantısı, Karatay Belediyesi’nin ev sahipliğinde Konya’da gerçekleştirildi. Kampanya kapsamında 200 gramlık tam buğday ekmeğinin fiyatını 14 TL’den 11 TL’ye düşürüldü.KONYA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Tam Buğday Ekmeği Yaygınlaştırma Kampanyası”, pilot il olarak Konya’da başlatıldı.

Kampanyanın tanıtım toplantısı, Karatay Belediyesi ev sahipliğinde Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Duran Seçen, kampanyanın amacının halk sağlığını korumak ve beslenme kalitesini artırmak olduğunu belirtti. Seçen, Konya’nın Türkiye buğday üretiminin yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini vurgulayarak, tam buğday ekmeği üretiminin mevcut üretimin yalnızca yüzde 1’ini oluşturduğunu ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, tam buğday ekmeğinin diyabet, kalp-damar hastalıkları ve obezite gibi kronik hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti. Dilber, kampanyanın başarısı için tüm paydaşların desteğinin şart olduğunu dile getirdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi’nin halkın sağlıklı ekmek tüketimi için uzun yıllardır çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Kılca, yeni tesisle birlikte ekşi mayalı ve tam buğday ekmeği üretimine başlayacaklarını duyurdu. Ayrıca, tam buğday ekmeği fiyatında önemli bir indirim yaparak 200 gramlık ekmeğin fiyatını 14 TL’den 11 TL’ye düşürdüklerini açıkladı.

YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş, tam buğday ekmeğinin toplum sağlığı açısından stratejik bir unsur olduğunu vurguladı. Uzbaş, yerel yönetimlerin kampanyaya destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Konya Valisi İbrahim Akın, kampanyanın toplumsal bir farkındalık çalışması olduğunu belirterek, sağlıklı yaşamın öncüsü olan Konya’nın bu konuda üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.

Toplantıda, Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Zehra Büyüktuncer Demirel ve Tarım ve Orman Uzmanı Ahmet Güngör, tam buğday ekmeğinin sağlık üzerindeki etkilerini ve kampanyanın içeriğini anlattı. Tanıtım toplantısına, Konya Valisi, belediye başkanları, genel müdürlük yetkilileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı.