Konya'da Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’ya kazandırılacak Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nde incelemelerde bulundu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi sağlık alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallesi’nde yapımında sona yaklaşılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi vatandaşların sağlık hizmetine daha modern ve konforlu alanlarda ulaşmasına imkan sağlayacak. Merkez çatısında yer alan 80 KW’lık GES panelleriyle ile de kendi elektrik ihtiyacını kendi karşılayacak.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, merkezde incelemelerde bulundu ve yetkililerden çalışmalardaki son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi’nin Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğunu söyledi.

Konya’ya çok önemli bir yatırım ve hizmeti kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’da sağlık standartlarının daha da yükselmesi vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en hızlı ve en kolay şekilde ulaşabilmeleri, bu hizmetleri en nitelikli, en kaliteli şekilde alabilmeleri noktasında elimizden gelen desteği gösteriyoruz. Bu noktada kurumlar arası işbirliğine büyük önem veriyor, bu işbirliklerinin en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz. Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde Yazır Mahallemizde yapımına başladığımız ve Sağlıklı Hayat Merkezi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezde bunlardan biri. Artık merkezimizde sona doğru geliyoruz. Burada iki farklı bölümümüz var. Sağlıklı Hayat Merkezi’mizden hemşehrilerimiz beslenme, fiziki aktiviteler ve ruh sağlığı konularında hizmet alabilecekler. Burası aynı zamanda önleyici sağlık hizmetlerinin de uygulanabileceği farklı birimlerle önemli bir merkez olacak. Toplum Ruh Sağlığı Merkezimiz de Beyhekim Bölge Hastanemizde bulunan psikiyatri bölümümüzün ihtiyacını karşılayacak şekilde oradaki hastalarımızın rehabilitasyon anlamında ihtiyaçlarını giderebilecekleri, rehabilitasyon hizmetlerinin en sağlıklı bir şekilde verilebileceği bir merkez olacak. Türkiye'de örnek olabilecek bir sağlık tesisini şehrimize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplamda 7 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen merkezimizin iç teşrifat ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. İnşallah en kısa sürede hizmet vermeye başlayacak merkez Konyamıza ve Selçuklumuza hayırlı olsun” diye konuştu.