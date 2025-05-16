Konya'da Selçuklu’da ‘Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası’ heyecanı yaşandı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da final müsabakasını yerinde takip ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvası Cumhuriyet Ahmet Haşhaş ve Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulları arasında Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Sahada oynanan final müsabakasının ardından sona erdi.

Final müsabakasını 5-1 kazanmayı başaran Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Cumhuriyet Ahmet Haşhaş Ortaokulu ikincilik elde ederken, Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’da final müsabakasını yerinde takip ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Başkan Pekyatırmacı’nın yanı sıra Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay ve Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan’da final müsabakasını yerinde takip etti. Final maçının ardından dereceye giren okullara kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

16 OKUL, 250 ÖĞRENCİ VE 32 MÜSABAKA

Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaokullar Arası Futbol Turnuvasında 16 Ortaokuldan 250 öğrenci mücadele etti.

Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Saha da gerçekleştirilen organizasyon da toplam 32 müsabaka oynandı. Turnuvada dereceye giren okullar kupa ve madalyanın yanı sıra para ödülü de verildi.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan okul 25 Bin TL, ikinci olarak tamamlayan okul 20 Bin TL, üçüncü olarak tamamlayan okul ise 15 Bin TL para ödülü ile ödüllendirildi.