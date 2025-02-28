Konya'da Selçuklu Belediyespor Kulübü’nün kick boks, judo ve bisiklet takımlarının başarılı sporcuları Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ulusal müsabakalarda Selçuklu Belediyespor Kulübünü ve Konya’yı başarıyla temsil eden kick boks, judo ve bisiklet branşından sporcular ve antrenörleri ile bir araya geldi. Başkan Pekyatırmacı, farklı kategori ve tarihlerde düzenlenen şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla kürsüye çıkan sporcuları tebrik etti.



Selçuklu Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen programda Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da hazır bulundu.

Her zaman sporcularla ve gençlerle övündüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi olarak spora bugüne kadar önemli yatırımlar yaptıkların belirtti.

Tesisleşme anlamında ciddi imkanlar oluşturduklarını ve bu yatırımlarımızı en güçlü şekilde devam ettirdiklerini kaydeden Başkan Pekyatırmacı, "Şu an Selçuklu Fen Lisemize yaptığımız kapalı spor salonu ve suni çim sahamız tamamlandı. Teslimini yaptık ve oradaki öğrencilerimiz kullanmaya başladı. Yine Spor Lisemizde uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz kapalı spor salonu ve suni çim saha yapımı ile ilgili süreçler tamamlanmak üzere. İnşallah en kısa sürede orayı da teslim edip gençlerimizin, sporcularımızın hizmetine sunacağız. Yine Türkiye'nin en büyük, en kapsamlı sporcu yetiştirme merkezi olacak olan Selçuklu Sporcu Seçme Yetiştirme Merkezimizin de inşaatı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu sene içerisinde bu merkezimizi tamamlayıp gençlerimizin, sporcularımızın sizlerin hizmetine sunmuş olacağız" diye konuştu.

Aynı tesisin içerisinde 15 farklı branşta aynı anda spor yapılabilecek olması, aynı anda gençlerimizin aynı çatı altında farklı branşlardaki sporları da görebiliyor olması ayrı bir zenginlik olacağını belirten Pekyatırmacı, "Hangi branşa dahil olursa olsun sporcularımız oraya gittikleri zaman farklı branşlardaki sporcularla da birlikte olmuş olacak. Bu da bizim için önemli. Mutlaka belli branşlarda yoğunlaşma olabilir ama ben sporcularımızın kendilerini farklı alanlarda da ifade edebileceklerini düşünüyorum. Kendilerini geliştirebileceklerini düşünüyorum. O manada da yeni oluşturacağımız merkez mutlaka bize çok farklı zenginlikler katacak. İnşallah bu yıl içerisinde bu tesisimizde hem gençlerimizin, sporcularımızın hem de spor camiamızın hizmetine hep birlikte kazandırmış olacağız” dedi.