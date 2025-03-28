Konya Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı paydaşlığında düzenlenecek olan TEKNO-SEL 2025 yarışması için işbirliği protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Teknolojinin kalbi 13-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek TEKNO-SEL 2025 Teknoloji ve Robot Yarışması ile Selçuklu’da atacak. Selçuklu Belediyesi, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı paydaşlığında düzenlenecek yarışma bu yıl 2. kez gerçekleştirilecek. Türkiye Yüzyılı’nda Milli Teknoloji Hamlesi’ne katkı sunarak yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı ve geleceğin mühendislerini, teknoloji liderlerini ve mucitlerinin yetiştirilmesinin hedeflendiği yarışma kapsamında kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol imza törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu katıldı.

Başkan Pekyatırmacı,“ Teknoloji ve Robot Yarışması üreten bir nesil yetiştirmek adına çok önemli bir adımdır”

Geleceğin teknolojilerini geliştirecek, ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkı sunacak bir projenin protokolünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyemiz, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Selçuklu TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması, teknolojiyi sadece tüketen değil, üreten bir nesil yetiştirmek adına çok önemli bir adımdır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Bizler de bu anlayışla, gençlerimizi inovasyona teşvik eden projeleri desteklemeye devam ediyoruz. TEKNO-SEL, geleceğin mühendisleri, bilim insanları ve teknoloji liderleri için sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir öğrenme, gelişim ve ilham platformudur. Burada elde edilen deneyimler, gençlerimizin ilerleyen yıllarda ülkemizin teknoloji ekosistemine güçlü bir şekilde dahil olmalarına vesile olacaktır” dedi.

“Gençlerimizin teknolojiyle iç içe bir deneyim yaşamalarını hedefliyoruz”

Yarışmanın içeriğine yönelik bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “Bu yılki yarışmamız Robotik ve Serbest Proje alanlarında düzenlenecek olup toplamda 8 ana kategoride gerçekleştirilecek. Serbest Proje kategorisindeki yarışmalar, Akıllı Şehirler, Tarım ve Su, Enerji, İmalat ve Verimlilik temalarında düzenlenecek ve gençlerimiz yazılım, mekanik, mekatronik ve sosyal proje türlerinde inovatif fikirlerini ortaya koyacaktır. Yarışmalarımızda 75 takım için 75 adet stant kurulacak. Takımlar yarışmaya katıldıkları ürünleri bu stantlarda sergileyecek ve sırası gelen takım jüri önüne çıkacak. Organizasyon süresi boyunca her bir stant içerisinde yarışmaya katılan projeler sergilenecek. Uluslararası Spor Salonu otopark alanında kurulacak teşhir çadırlarında ise yıl boyunca üretim ve satış yapan okullarımızın tanıtım sergileri, üniversiteler, T3 Vakfı, SETAP atölye etkinlikleri Selçuklu Gençlik Meclisimiz ve Selçuklu Belediyespor Kulübümüz yer alacak. Burada gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlenceli bir ortam sağlayarak teknolojiyle iç içe bir deneyim yaşamalarını hedefliyoruz. Tabi yarışmamızda dereceye giren takımlarımız için ödüllerimiz de oldukça kıymetli. Yarışmalar sonucu dereceye giren takımlarımıza 25.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar ödüller vererek, gençlerimizin motivasyonlarını artırmayı amaçlıyoruz. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki bu yarışmada kazanan sadece ödül alanlar değil, cesaret göstererek proje üreten, düşünen ve uygulayan tüm gençlerimiz olacaktır. Bizler, Selçuklu Belediyesi olarak eğitime, bilime ve teknolojiye yapılan yatırımın geleceğe yapılan en büyük yatırım olduğuna inanıyoruz. Selçuklu TEKNO-SEL gibi projelerle, gençlerimize ilham vermeye, onların teknoloji üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu organizasyona destek veren Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanımıza teşekkür ediyor, yarışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu

KOP BKİ Başkanı Karakoyunlu: “Gençlerimizin ufkunu açan, geleceğe dair umutlarımızı destekleyen çalışmaların bir paydaşı da biz olmak istedik”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Bölge Kalkınma İdaresi’nin bakanlığın milli teknoloji hamlesi esaslı olarak yürüttüğü faaliyetlerin bölgesel bağlamındaki süreçlerinde yerel kalkınma hamlesi çerçevesinde desteklemeye devam ettiğini belirten KOP BKİ Başkanı Murat Karakoyunlu, “KOP İdaresi, beşeri, sosyal ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi bağlamında bilim ve teknolojiyi esas alan faaliyetlerin her zaman destekçisi oluyor. TEKNO-SEL’de geçen sene ciddi bir başarı sergilendi ve güzel çıktılar elde edildi. Bu bağlamda hem başkanımıza hem de müdürümüze teşekkür ediyorum. Gençlerimizin önünü, ufkunu açan, geleceğe dair umutlarımızı destekleyen, motive eden çalışmalarının bu sene bir paydaşı da biz olmak istedik. Bu iş birliğinin inşallah bölgemiz için yararlı olmasını umut ediyoruz. Gerçekten çok farklı alanlarda gençlerimizle birlikte onların tatlı rekabetine şahit olacağız ve geleceğimize dair onların önünü açacak, bize motivasyon sunacak, bilim ve teknolojiyi gençlerimizin kendi gözleriyle nasıl baktıklarını ortaya çıkaracak faaliyetlerin zeminini hazırlıyor olacağız. Dolayısıyla TEKNO-SEL’in bölgemiz için ve ülkemiz için katkılar sağlayacağını umut ediyorum” ifadelerini kullandı.

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç, “Öğrencilerimiz TEKNO-SEL ile ülkemizin geleceğine dair söz sahibi olabileceklerdir”

Bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNO-SEL’in protokol imza töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da, “Ülkemizin milli teknoloji hamlesi çatısı altında yerel hamle olarak TEKNO-SEL Teknoloji ve Robot Yarışması öğrencilerimizin geleceğe nasıl hazırlanacaklarını ortaya koyan bilimsel ve teknolojik anlamda ciddi bir proje döngüsünü içeren bir yarışmadır. Ben bu anlamda öğrencilerimizin okul ortamlarında dört duvar arasından çıkarılıp, geleceğimize dair bu dijital dünyaya dair önemli projelerin sergilendiği ve yarıştığı projede bizlere imkan veren Selçuklu Belediyemize ve KOP İdaremize teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz inşallah bu vesileyle kendilerini geliştirerek ülkemizin geleceğine dair teknoloji ve robot, yapay zeka alanında söz sahibi olabileceklerdir. Selçuklu Belediyemize ve KOP İdaremize başkanlarımızın şahsında teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından TEKNO-SEL 2025 işbirliği protokolü imzalandı.