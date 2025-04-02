PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, Ramazan Bayramı sonrası ilk mesai gününde yönetici, işçi ve personelle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.KONYA (İGFA) - Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki tüm iştiraklerin, geleneksel bayramlaşma töreni, bayram sonrası ilk mesai gününde Konya Şeker Kampüsünde gerçekleştirildi.

Törene PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, yönetim kurulu üyeleri, Anadolu Birlik Holding üst yönetimi, Konya Şeker Fabrikası üst yöneticileri, fabrika müdürleri, işçiler ve personeller katıldı.

Başkan Ramazan Erkoyuncu, çalışanların bayramını tebrik ederek yönetici ve personelle tek tek görüştü. Dünyada son yaşanan gelişmelerin ülkemizin ekonomik tablosunu olumsuz etkilediğini belirten Başkan Erkoyuncu, süreci sağlıklı bir şekilde yürütme gayretinde olduklarını söyledi. Başkan Erkoyuncu, “Sadece ülkemizde değil tüm dünyada hem siyasi hem ekonomik çalkantılar oluştu. Bu durum maalesef ülkemize de sirayet etti. İşin siyasi kısmı bizi çok ilgilendirmez ama ekonomik durum bizi kurum olarak ilgilendiriyor. Tüm önlemlere rağmen maalesef ülkemizde enflasyon istediğimiz seviyeye gelmedi.

Devletin mali yapısı da dahil olmak üzere kurumlar, kuruluşlar ve kişiler bu durumdan etkilendi. Bizim kurumumuzda tüm süreçler şeffaf olarak yönetilmektedir. Hiç kimseden hiçbir şeyi saklamıyoruz. Ama bir gerçek var, şeker üretimi bizim kurumumuzun lokomotifidir. 2 yıldır şeker fiyatlarında istediğimiz yere gelemedik. Bugün yine olumsuz bir periyodun içindeyiz. Ne zaman çözüleceğini bilemiyoruz ama umarım en kısa zamanda şeker sektörü hakkettiği değerine bir an önce kavuşur” şeklinde konuştu.

“GÜNDEN GÜNE BÜYÜYORUZ”

Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen kurumların iyiye gittiğini de sözlerine ekleyen Başkan Erkoyuncu, “Ekonomik sıkıntılardan etkilensek ve karlılığımız istenilen seviyede olmasa da birimlerimiz iyiye gidiyor. Şekerimiz kötü şartlarda bile iyi durumda.

Sadece serzenişimiz istediğimiz paraları kazanamamız. Bütünüyle bakarsak dünden bugüne bir eksiye gidişimiz kesinlikle söz konusu değil. Çok şükür iyiyiz ve daha da iyiye gideceğiz. Atıştırmalık Ürünler fabrikamız, Panagro Et ve Süt Gıda Kompleksimiz, Dondurulmuş Parmak Patates Üretim Tesisimiz, günden güne büyüyor ve yurt dışı pazarında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor. Umarım kurumlarımız çok daha iyiye gidecek. Bu vesileyle tüm çalışanlarımızın Ramazan Bayram’ını tebrik ediyorum” dedi.