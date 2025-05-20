Konya Meram Belediyespor kick boksçuları, 14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası’nda bir büyük başarıya daha imza attılar.

KONYA (İGFA) - 41 ülkeden 3.500 sporcunun katıldığı dev organizasyonda, ülkemizi ve Konya’yı başarıyla temsil eden Meram Belediyesi Kick Boks Takımı, 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

14-18 Mayıs 2025 tarihleri arasında Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programı kapsamında Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen 10. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, büyük bir coşku ve heyecanla tamamlandı. 41 ülkeden 3.500 sporcunun katılım gösterdiği dev organizasyonda, ülkemizi ve Konya’yı başarıyla temsil eden Meram Belediyesi Kick Boks Takımı, önemli bir başarıya daha imza attı.

MERAMLI SPORCULARDAN MADALYA YAĞMURU

Uluslararası arenada Meram’ın adını duyuran takım, 3 altın, 1 bronz madalya kazanarak Konya’ya büyük bir gurur daha yaşattı. Dereceye giren Meram Belediyesi sporcuları ve kategorileri ise şunlar; Sabriye Gür – 70 Kg: Altın Madalya, E. Abdullah Beserek – 75 Kg: Altın Madalya, Mehmet Ali Dereli – 67 Kg: Altın Madalya, Ebrar Aygün – 56 Kg: Bronz Madalya.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, sporcuların aldığı bu büyük başarının, Meram Belediyesinin gençlik ve spor yatırımlarının ne denli yerinde ve etkili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini söyledi.

Meram Belediyesinin gençlik ve spor alanındaki başarılarını değerlendiren Başkan Mustafa Kavuş, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi; “Gençlerimize yapılan yatırımın, aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Spora ve sporcuya verdiğimiz desteğin meyvelerini, uluslararası arenada alınan bu güzel sonuçlarla toplamaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Özellikle alt yapıya yaptığımız yatırımlar, bugün bizlere Sabriye Gür, Abdullah Beserek, Mehmet Ali Dereli ve Ebrar Aygün gibi yetenekli ve azimli sporcuları kazandırdı. Meram Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya, onların hayallerine destek vermeye devam edeceğiz. Sporcularımızı, antrenörlerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”