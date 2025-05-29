Konya Meram Belediyesinin örnek eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da büyük bir heyecanla tamamlandı.KONYA (İGFA) - 26 takımın mücadele ettiği organizasyonun final günü, adeta bir futbol şölenine sahne oldu. Birbirinden heyecanlı karşılaşmalar sonucunda turnuvanın şampiyonu Niyaz Usta İlkokulu oldu.

Meram Belediyesinin ödüllü eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi (MEGA) kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlkokullar Arası Futbol Turnuvası, bu yıl da birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 26 takımın mücadele ettiği organizasyonun final günü, adeta bir futbol şölenine sahne oldu. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkan Vekili Remzi Ay, Meram Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Şenyiğit, Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş, Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ayşe Kalay ve Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Işık da final heyecanlarında miniklerin yanında oldu.

SPOR, EĞLENCE VE EĞİTİMİ BULUŞTURAN TURNUVA BOYUNCA HEYECAN DORUKTAYDI

Final karşılaşmasında Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu ile Niyaz Usta İlkokulu karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca kıyasıya rekabetin yaşandığı maçta, üstün performans sergileyen Niyaz Usta İlkokulu şampiyonluk kupasını kaldırırken, Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Üçüncülük-dördüncülük maçında ise Kozağaç Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği İlkokulu ile Mehmet Hasan Sert İlkokulu karşılaştı. Zorlu mücadeleden galip ayrılan Kozağaç KESOB İlkokulu turnuvanın üçüncüsü olurken, Mehmet Hasan Sert İlkokulu ise dördüncülüğe uzandı.

IŞIK; “BAŞKAN KAVUŞ, DAİMA SPORUN VE GENÇLERİMİZİN YANINDA OLDU”

Turnuva sonunda düzenlenen ödül töreni de maçlar kadar heyecanlı anlara sahne oldu. Meram Belediyespor Kulüp Başkanı Muhammet Işık törende yaptığı konuşmada, kendi çocukluk hayalinin de futbol oynamak olduğunu vurgulayarak; “Bizim zamanımızda böyle organizasyonlar yoktu. Sizler kadar şanslı değildik. Eminim ki buradaki tüm çocuklarımız sporda başarılı olacak, futbolda bir yerlere gelecek. Belki de Konyaspor’un altyapısında yetişip, geleceğin yıldızlarından biri olacak. Hepsine başarılar diliyorum. Başarılı olan okullarımızı da tebrik ediyorum. Meram Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Kavuş’a da Meram gençliğine verdiği desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

YAVAŞ; “KURUMLARIMIZIN İŞ BİRLİĞİ İLE KAZANAN GENÇLERİMİZ OLUYOR”

Konya Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Bilal Yavaş ise Konya’daki kurumlar arası iş birliğine dikkat çekerek; “Konya’nın bir güzel avantajı var; Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz ve diğer kurumlarımız genç nesiller için çok güzel çalışmalar yürütüyor. İnşallah bunun meyvelerini gelecekte en güzel şekilde alacağız. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir atmosfer oluşturulmuş, çocuklarımız güzel anılar biriktirdi.” şeklinde konuştu.

AY; “BÜYÜK BAŞARILAR, BU TÜR ORGANİZASYONLAR SAYESİNDE GELECEK”

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkan Vekili Remzi Ay da turnuvanın dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirdiğine dikkat çekti. Konuşmasında ilk olarak Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a teşekkür eden Ay; “Başkan Kavuş ve ekibinin önderliğinde, 26 ilkokulu bir araya getirerek sadece şampiyonluk için değil; saygı, sevgi, dostluk ve arkadaşlık için çok güzel bir organizasyon yapıldı. Ben ASKF Başkan Vekili olarak 81 ili dolaşıyorum. Konyamızdaki belediyelerimizin çocuklarımıza yaptığı güzel hizmetleri görüyorum. Sporun hangi branşı olursa olsun, gençleri bu alana yönlendirdikten sonra büyük başarıların geleceğinden şüphemiz yok. Bu çocukların adresleri artık spor salonları, dostluk ve arkadaşlık olacak. Katılan tüm çocuklarımızı ve onları hazırlayan öğretmenlerini tebrik ediyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından turnuvada başarılı olan takımların kupa, madalya ve hediyeleri, protokol tarafından takdim edildi.