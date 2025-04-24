Konya'da Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Topluluğu iş birliğinde, Meram Dutlukırı Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte hem fiziksel hem de dijital çevre temizliği eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Konya Meram Belediyesi, 22 Nisan Dünya Günü’nü doğaya ve dijital yaşama yönelik örnek kbir farkındalık etkinliğiyle kutladı.

Katılımcılar, etkinlik boyunca bir taraftan doğada çöp toplarken bir yandan da cep telefonları ve dijital cihazlarında gereksiz dosyaları temizleyip dijital karbon ayak izini azaltarak çevreye katkı sundu.

Etkinlikte, doğaya zarar veren atık türleri hakkında bilgilendirme yapılırken, dijital dünyanın çevreye olan etkisine dikkat çekildi.Meram Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşen organizasyona, NEÜ Biyoteknoloji Topluluğu’na bağlı gönüllü öğrenciler aktif olarak katıldı. Meram Belediyesi bu etkinlikle Dünya Günü’nü, klasik çöp toplama etkinliklerinin ötesine taşınarak, bireysel dijital davranışların da çevresel etkilerine vurgu yapan yenilikçi bir yaklaşımla andı.

Etkinlikte öte yandan cep telefonlarında, bulut depolama alanlarında ve dijital cihazlarda gereksiz fotoğraf, video, uygulama ve dosyalar silinerek dijital karbon ayak izinin azaltılması hedeflendi.

Her bir megabaytın sunucularda depolandıkça enerji tükettiğine ve karbon salınımına neden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, öğrencileri bu noktada da bilinçlendirerek çevre farkındalığının artık yalnızca doğada değil, aynı zamanda dijital dünyada da artırılmasının gerekliliğine işaret ettiler. Gençler, öğrenciler ve çevreye duyarlı bireylerin katılım gösterdiği etkinlikte, ‘çevre bilincinin sadece fiziksel alanlarla sınırlı kalmaması gerektiği’ mesajı güçlü şekilde verildi.