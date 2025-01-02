Konya’nın asırlık geleneği ‘Şivlilik’ Meram’da da büyük heyecan ve coşkuyla kutlandı. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu coşku ve heyecanı DOSD Meram’ın özel çocuklarıyla yaşadı.KONYA (İGFA) - Konya’nın asırlardır süregelen çocuk bayramı Şivlilik, Meram’da da coşkuyla yaşandı. Sabahın erken saatlerinde Meram’ın sokaklarına çıkan çocuklar büyük mutluluk ve heyecanla hediyelerini topladı. Meram Belediyesi hizmet binasına gelen çocuklar da sürpriz şivliliklerden nasibini aldılar. En büyük mutluluklardan birini de şivliliklerini Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte toplayan DOSD Meram’ın özel çocukları yaşadı.

BAŞKAN KAVUŞ, ÖZEL ÇOCUKLARI SEVİNDİRDİ, HASTANEDEKİ ÇOCUKLARI UNUTMADI

Önce Başkan Kavuş’un elinden şivliliklerini alan downsendromlu çocuklar daha sonra Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte sokak sokakşivlilik toplamaya çıktılar. Kapılarını açan vatandaşlar karşılarında hem DOSD Meram’ın özel çocuklarını hem de Başkan Kavuş’u görmenin mutluluğunu yaşadılar.Çocukların bu özel bayramında Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’un ikinci durağı ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar oldu. Başkan Mustafa Kavuş, bu özel günü hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların şivlilikleriniNecmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Nail Güner, BaşhekimDoç. Dr. Hasan Küçükkendirciile birlikte verdi. Duygusal anların da yaşandığı ziyarette Başkan Kavuş çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun temennilerinde bulundu.

BAŞKAN KAVUŞ; “ÇOCUKLARIMIZIN HER GÜNÜ ŞİVLİLİK MUTLULUĞUNDA OLSUN”

Üç ayların başlaması ve RegaibGecesi dolayısıyla tüm şehrin sevinç ve heyecan içinde olduğunu belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, DOSD Meram’ın özel gereksinimli çocuklarıyla bugünü hastanede karşılamak zorunda kalan çocukların dabu sevinç ve heyecanı yaşamaları adına günü onlarla birlikte geçirdiğini belirtti. Konya’ya has şivliliğin çok derin ve anlamlı bir gelenek olduğunu vurgulayan Başkan Kavuş, “Çocuklarımız hayatları boyunca unutmayacakları bir gün daha yaşadılar. Biz de bu özel günlerinde onlara eşlik ettik. DOSD Meramımızda eğitim gören çocuklarımız ve bugünü hastanede karşılayan çocuklarımızın yanında olduk. Bu sevinçten onlarda mahrum kalmasınlar, nasiplerini alsınlar istedik. Onların mutluluğu ve yüzlerindeki gülümseme de bizim şivliliğimiz oldu. Rabbim onlara ve ailelerine sabır, sağlık, afiyet ve mutluluk versin. Hastanede kalan evlatlarımızı da bir an önce sağlıklarına kavuştursun.” diye konuştu.